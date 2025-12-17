Кабинетът подаде оставка:

Солидни гаранции за общинските съветници, задържани с Благомир Коцев

17 декември 2025, 12:39 часа 285 прочитания 1 коментар
Съдът във Варна измени мерките за неотклонение на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, като замени наложения им домашен арест с парична гаранция. Съдът прие, че обвиняемите няма да попречат на събирането на доказателства и че изминалият до момента период е достатъчен, поради което отпада необходимостта от продължаване на по-тежките мерки.

ОЩЕ: Пускат под домашен арест общинските съветници от Варна

С определението си съдебният състав наложи парична гаранция в размер на 200 000 лева за Николай Стефанов и 150 000 лева за Йордан Кателиев.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок.

Скъпи гаранции

След произнасянето на съда адвокатът на Йордан Кателиев - Ивайло Костов, заяви, че размерът на гаранцията е прекомерно висок и не изключи възможността за обжалване.

"Гаранцията е твърде висока, така че може би ще обжалваме, ще преценим. Срокът е седемдневен за обжалване на тази мярка, което означава, че след празниците изтича. За мен това са баснословни суми. Ако смисълът е да задържим подсъдимите под домашен арест, те биха изпълнили целта си", коментира Костов.

Николай Стефанов отказа коментар пред медиите. Той заяви единствено, че "поне е по-лека мярка за момента".

Кметът на Варна Благомир Коцев бе освободен също под гаранция от 200 000 лева, която бе заплатена с дарения, събрани само за няколко часа.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
