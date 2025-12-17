Не само рафинерията в Славянск - поразихме нефтохранилище и речен кораб, хвали се Украйна (ВИДЕО)

Украинските сили за специални операции, в координация със Силите за безпилотни системи и военното разузнаване (ГУР), са нанесли удар по нефтопреработвателния завод в Славянск - в Краснодарския край на Русия. С това съобщение украинците потвърдиха атаката от нощта на 17 декември по ключовия доставчик на гориво за руските окупационни сили. От 1-ви отделен център за безпилотни летателни апарати се хвалят с удара на повече от 400 км във вътрешността на Русия. Заводът преработва около 5,2 милиона тона суров нефт и кондензат годишно и доставя гориво на руските сили, посочват от Силите за безпилотни системи.

В обекта са наблюдавани експлозии и голям пожар. Щетите се оценяват, гласи още информацията.

Ukraine’s Unmanned System Forces confirm a Deep Strike on the Slavyansk oil refinery in Krasnodar Krai, Russia.



Ukraine's Unmanned System Forces confirm a Deep Strike on the Slavyansk oil refinery in Krasnodar Krai, Russia.

In the night of 17 December, operators from the 1st Separate UAV Center working with Ukraine's SSO and military intelligence successfully hit the Slavyansk oil…

Поразено е нефтохранилище в Ростовска област, ударен е речен кораб

Украинските сили допълниха, че са поразили още нефтохранилището "Николаевская" в Ростовска област, като там са повредили резервоар за съхранение. Това нефтохранилище се използва за съхранение и транспортиране на нефтопродукти до украинските териториални води с цел подпомагане на логистиката на руските части на окупирания полуостров Крим и съседните окупирани територии.

Ударен е и речният кораб „Капитан Гиберт“, гласи информацията на специалните сили на Украйна, като тук няма повече информация.

Поражения в ТЕЦ "Луч"

Последните удари на Украйна по топлоелектрическата централа „Луч“ в Белгород пък да нанесли сериозни щети на инфраструктурата, като вероятно са засегнати две газови турбини.

Ukraine's latest strikes on Belgorod's "Luch" thermal power plant caused serious infrastructure damage, likely hitting two gas turbines. The repeated targeting of Luch, a key energy hub, has disrupted electricity across the city.

Повторните удари по "Луч", който е ключов енергиен център, прекъснаха електроснабдяването в целия град. Атака там имаше на 15 декември: 257 дрона за 15 часа: Без ток и парно в Белгород, без вода в Каменск, Москва под тревога (ВИДЕО).