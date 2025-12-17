"Хаосът е Асен Василев и неговата хулиганска групировка": Борисов потвърди в Тик-Ток, че ГЕРБ ще подкрепи само удължителен бюджет

"Ясно ще кажа. ГЕРБ пленарна зала ще подкрепи само удължителен бюджет. Но за всички да е ясно, че последиците, които води всичко това, са тежки". Това обяви в профила си в Тик-Ток лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод политическите блъфове с темата бюджет 2026, които доведоха до свикването на нов протест в центъра на столицата на 18 декември.

"Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати. Над 750 хиляди хора с увреждания няма да си получат средствата. Над 100 хиляди асистенти няма да ги получат. Над 400 хиляди млади семейства - добавките няма да получат. Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка", обяви още Борисов.

