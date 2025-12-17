Кабинетът подаде оставка:

"Хаосът е Асен Василев и неговата хулиганска групировка": Борисов потвърди в Тик-Ток, че ГЕРБ ще подкрепи само удължителен бюджет

17 декември 2025, 12:36 часа 402 прочитания 0 коментара
"Хаосът е Асен Василев и неговата хулиганска групировка": Борисов потвърди в Тик-Ток, че ГЕРБ ще подкрепи само удължителен бюджет

"Ясно ще кажа. ГЕРБ пленарна зала ще подкрепи само удължителен бюджет. Но за всички да е ясно, че последиците, които води всичко това, са тежки". Това обяви в профила си в Тик-Ток лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод политическите блъфове с темата бюджет 2026, които доведоха до свикването на нов протест в центъра на столицата на 18 декември.

"Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати. Над 750 хиляди хора с увреждания няма да си получат средствата. Над 100 хиляди асистенти няма да ги получат. Над 400 хиляди млади семейства - добавките няма да получат. Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка", обяви още Борисов.

Още: Хаосът продължава: Управляващите се отказаха от редовния бюджет след заканата за протест

@gerb_party #Борисов ♬ original sound - GERB

 

Още: "Питайте идиотите от управляващата коалиция": ПП-ДБ вдигат нов протест срещу Бюджет 2026 (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Бойко Борисов Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес