Перфектният край на вашата токсична връзка

Прекратяването на токсична връзка никога не е лесно. Всъщност, за много хора е по-трудно, отколкото да останат заседнали в такава. В индийския контекст може да се почувства дори по-тежко. Семейните мнения, емоционалната вина, социалният натиск, споделените кръгове и страхът от „лог кя кахенге“ често държат хората в капан дълго след като любовта е изчезнала.

Но ето истината, която повечето от нас научават късно. Връзка, която ви изтощава, контролира ви, плаши ви или постоянно ви кара да се съмнявате в себе си, не е любов. И изборът да се откажете от нея не е провал. Това е самоуважение.

Ако сте в ситуация, в която знаете, че нещо е дълбоко погрешно, но не знаете как да се откажете, ето пет реални, практични начина да прекратите токсична връзка, без да губите себе си в процеса.

Бъдете честни със себе си, преди с когото и да било друг

Преди да се изправите срещу партньора си или да обявите нещо на света, трябва да бъдете честни със себе си. Не с филтрираната версия. С тази, която ви кара да се чувствате неудобно.

Задавайте си прости въпроси. По-скоро тревожни ли сте, отколкото щастливи в тази връзка? Страхувате ли се да изразите мнението си? Постоянно ли се извинявате, дори когато не грешите? Чувствате ли се по-малки, отколкото сте били преди?

Често ни учат да се приспособяваме, да правим компромиси и да „накараме нещата да работят“ на всяка цена. Особено жените. Но приспособяването не бива да става за сметка на психичното здраве, достойнството или безопасността ви. Ако тялото и умът ви са постоянно в режим „бий се или бягай“, това е вашият знак. Доверете му се.

Записвайте нещата, ако е необходимо. Виждането на модели на хартия често прави невъзможно да се игнорира истината.

Спрете да чакате приключване, което може никога да не дойде

Една от най-големите причини, поради които хората остават заседнали в токсични връзки, е надеждата за приключване. Извинение. Момент на яснота. Последен разговор, който прави всичко да има смисъл.

Но токсичните хора рядко дават ясен край. Те избягват отговорност, изопачават фактите, плачат, когато са изправени пред тях, или внезапно обещават да се променят. И просто така, вие бивате привлечени обратно.

Не е нужно тяхното разрешение да си тръгнеш. Не е нужно те да разбират болката ти, за да е основателна. Понякога приключването е просто решение, че заслужаваш по-добро и избор на мир пред обяснение.

В много индийски връзки, особено дългосрочните или семейните, има натиск нещата да се „приключат както трябва“. Но защитата на психичното здраве също е подходящ

Поставете ясна граница и се придържайте към нея

След като решиш да сложиш край, бъди ясен. Не драматичен. Не жесток. Просто твърд.

Кажете каквото трябва да кажете и избягвайте дълги емоционални дебати. Токсичните партньори често процъфтяват в объркване и противоречиви сигнали. Ако оставите вратата полуотворена, те ще продължат да чукат.

Това означава и ограничаване на контактите след раздялата. Блокирането или заглушаването не е детинско. Това е самосъхранение. Особено ако връзката е включвала емоционална манипулация, газлайтинг или контрол.

В Индия, където бившите партньори често се срещат с групи приятели, семейни събития или работни места, границите имат още по-голямо значение. Позволено ви е да кажете „не“ на „просто говорене“, „проверка“ или „приятелство“, ако това ви наранява.

Изцелението се нуждае от пространство.

Подгответе се за вина, натиск и емоционална реакция

За тази част рядко се говори, но е истинска.

След края на токсична връзка, чувството за вина често е силно. Може да се чувствате егоистични. Може да чувствате, че сте се отказали твърде рано. Семействата може да ви окажат натиск да преосмислите решението си. Приятелите може да ви помолят да се „приспособите малко“.

Токсичните партньори могат да плачат, да заплашват, да ви обвиняват или внезапно да се държат като човека, който винаги сте искали да бъдат. Това може да бъде дълбоко объркващо.

Припомнете си защо сте напуснали. Върнете се към бележките си. Препрочетете причините си. Говорете с някой, който знае цялата история, не само хубавите части.

Не си отговорен/а да поправяш някого, който отказва да се промени. Не си жесток/а, защото избираш себе си.

Възстановете се бавно, без да бързате с нищо ново

След края на токсична връзка често настъпва празнота. Рутината ви се променя. Телефонът ви е тих. Емоциите ви се колебаят между облекчение и тъга.

Не бързайте да запълвате това пространство с друга връзка или разсейване, само за да избегнете дискомфорта. Приемете го. Излекувайте се правилно.

Свържете се отново с неща, които сте загубили по пътя. Приятели, с които сте спрели да се срещате. Хобита, от които сте се отказали. Части от личността си, които сте приглушили, за да запазите мира.

И най-важното, бъдете добри към себе си. Не сте „губили време“. Вие сте се учили. Вие сте оцелели. Вие сте израснали.

Прекратяването на токсична връзка не означава да бъдеш силен всеки ден. В някои дни ще ти липсват. В други ще се съмняваш в себе си. Това не означава, че си направил грешен избор.

Това означава, че си човек.

Да се ​​отървете от токсичността е едно от най-смелите неща, които можете да направите. Не защото е драматично, а защото е тихо, неудобно и дълбоко лично.

И понякога, изборът на мир пред хаоса е най-силното решение от всички.