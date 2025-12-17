КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва, макар и умерено

Стойностите на потребителската кошница през ноември тази година нараства с 0.8% в сравнение с предходния месец октомври, съобщиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Синдикалната организация започна наблюдение на 21 стоки, като 20 са хранителни продукти и един е нехранителен. Наблюдението през ноември е извършено в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини.

Включени са и няколко основни допълнителни продукта, като лимони, закуски, минерална вода от 0.500 мл. и чаша кафе от картонена чаша.

Какво показват данните?

"В периода от 13 до 15 ноември бяха наблюдавани цените в 28 области. Малката потребителска кошница (МПК) достига 112.80 лв. през ноември и показва умерено повишаване от 0.8%", каза Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ.

Тя отбеляза, че през този период спрямо октомври краставиците нарастват с 12.6%, защото сега те са извън сезона. Освен това прави впечатление, че нараства цената на охладено пиле с 2.3% в рамките на един месец.

"С 0.7% нараства цената на хляба през ноември. Цените при кренвиршите нараства с 2.5%, въпреки че на стоковите борси има задържане на цените", каза още Иванова.

Тя допълни, че при малките търговски обекти се запазва тенденцията да има по-ниски цени, като такъв пример е краве сиренето. "В малкия търговски обект средната цена на сиренето е 17.82 лв. или с 3.71 лв. по-ниска цена, отколкото в големите търговски обекти, където е 21.53 лв. В малките магазини цената на яйцата е с 37 стотинки по-ниска отколкото в големите вериги. При пилето, ориза и боба, с около 60 стотинки цената в малкия търговски обект е по-ниска", отбеляза Иванова.

В големите търговски обекти има увеличение на доматите с 3.4%, докато в малките обекти почти се задържат.

Сред стоките, които растат постепенно от юни до ноември, са хлябът и пилето, а цената на кафето е нараснала с 30%.

От представените резултати стана ясно, че за периода от юни до ноември цената на потребителската малка кошница е нараснала с 1.76 лв. "Като процентно нарастване на месечна база виждаме едно бавно, но отразяващо увеличение основно на няколко ключови стоки, като пилето, повече от 9%, хляба 4%, баничката със сирене 3,6% и кренвирши с 3.7%", каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.