Лайфстайл:

КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва, макар и умерено

17 декември 2025, 12:22 часа 270 прочитания 0 коментара
КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва, макар и умерено

Стойностите на потребителската кошница през ноември тази година нараства с 0.8% в сравнение с предходния месец октомври, съобщиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Синдикалната организация започна наблюдение на 21 стоки, като 20 са хранителни продукти и един е нехранителен. Наблюдението през ноември е извършено в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини.

Включени са и няколко основни допълнителни продукта, като лимони, закуски, минерална вода от 0.500 мл. и чаша кафе от картонена чаша.

ОЩЕ: Цените в малката кошница поскъпват леко: КНСБ с нови данни

Какво показват данните?

"В периода от 13 до 15 ноември бяха наблюдавани цените в 28 области. Малката потребителска кошница (МПК) достига 112.80 лв. през ноември и показва умерено повишаване от 0.8%", каза Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ.

Тя отбеляза, че през този период спрямо октомври краставиците нарастват с 12.6%, защото сега те са извън сезона. Освен това прави впечатление, че нараства цената на охладено пиле с 2.3% в рамките на един месец.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"С 0.7% нараства цената на хляба през ноември. Цените при кренвиршите нараства с 2.5%, въпреки че на стоковите борси има задържане на цените", каза още Иванова.

ОЩЕ: Неочакван обрат с цената на потребителската кошница

Тя допълни, че при малките търговски обекти се запазва тенденцията да има по-ниски цени, като такъв пример е краве сиренето. "В малкия търговски обект средната цена на сиренето е 17.82 лв. или с 3.71 лв. по-ниска цена, отколкото в големите търговски обекти, където е 21.53 лв. В малките магазини цената на яйцата е с 37 стотинки по-ниска отколкото в големите вериги. При пилето, ориза и боба, с около 60 стотинки цената в малкия търговски обект е по-ниска", отбеляза Иванова.

В големите търговски обекти има увеличение на доматите с 3.4%, докато в малките обекти почти се задържат.

Сред стоките, които растат постепенно от юни до ноември, са хлябът и пилето, а цената на кафето е нараснала с 30%.

От представените резултати стана ясно, че за периода от юни до ноември цената на потребителската малка кошница е нараснала с 1.76 лв. "Като процентно нарастване на месечна база виждаме едно бавно, но отразяващо увеличение основно на няколко ключови стоки, като пилето, повече от 9%, хляба 4%, баничката със сирене 3,6% и кренвирши с 3.7%", каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
КНСБ потребителска кошница цени на храните
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес