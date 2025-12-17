Замразиха проекта за изграждането на нов стадион на Левски

Проектът за изграждането на нов стадион на Левски е бил замразен. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, в последните месеци се заговори, че „сините“ работят активно върху идеята за изграждането на ново съоръжение на мястото на настоящия „Георги Аспарухов“. Информациите сочеха, че то ще струва около 70 милиона евро. Стигна се дори до изготвянето на проект за новия стадион на Левски.

От Левски са поискали гаранции, но не са получили такива

Сега обаче въпросният проект е „сложен на трупчета“. Причината е, че от ръководството на Левски са поискали гаранции от фирмата, изготвила проекта, че имат налични парите за изграждане на новия стадион „Георги Аспарухов“. Впоследствие обаче шефовете на „сините“ не са получили никакво уверение, че сумата е заделена и чака стартирането на работата. Поради тази причина босовете на „Герена“ са отказали да подпишат каквито и да било документи, за да не се стигне до много неприятна ситуация.

"Сините" вече веднъж се опариха

В Левски вече веднъж се опариха, след като преди няколко години Джо Диксън пристигна у нас с обещания да купи клуба и да построи нов модерен стадион. В крайна сметка се оказа, че той не може да докаже, че разполага с необходимата сума, за да реализира намеренията си и сделката по смяната на собствеността пропадна.

