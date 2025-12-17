Синдикатите искат бързо гласуване на коригирания бюджет

Апел към депутатите да гласуват редовния бюджет, внесен след актуализация и корекции, отправиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), както и всички останали федерации. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира темата на пресконференция по време на представяне на наблюдение на цените от малката потребителска кошница за ноември 2025 г. ОЩЕ: КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва, макар и умерено

"Апелирам към разума на всички в настоящия парламент. Внесеният бюджет трябва да бъде гласуван в този вид, в който е внесен или ако някой има претенции и сериозни несъгласия, да се коригира. Има още няколко парламентарни дни. Няма пречка да се свика извънредно заседание между Коледа и нова година", каза Димитров.

По думите му би могло да се намалят приходите от ДДС с 1.5 млрд. евро, както и да се намали капиталовата програма от национално финансиране с 1.5 млрд. евро. "На бюджетна комисия това може да се гласува много бързо", допълни президентът на КНСБ.

"Протестът постигна своята морална цел. Правителството падна и отиваме на избори. Това не трябва да се смесва с бюджета, който трябва да финансира системите в следващите шест месеца", каза той.

Парламентът разглежда днес на първо четене законопроекта за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.