Мощно новолуние във Везни на 21 октомври сбъдва желанията - ето как

Сезонът на Везните може да е към своя край, но един от най-връхните му астрологични моменти тепърва предстои. Новолуние в този търсещ баланс въздушен знак изгрява сутринта на 21 октомври, завършвайки този зодиакален сезон с психически проясняващо и мотивиращо усещане за ново начало. Освен това, ако не друго, ще искате да знаете духовното значение на новолунието през октомври, за да можете да отпразнувате най-тъмната лунна фаза на зловещия сезон по възможно най-съгласувания начин.

Новолунията се случват, когато слънцето и луната се съберат в една и съща точка в зодиака, което обикновено се случва веднъж месечно и означава началото на нов лунен цикъл. Поради това се смята, че това е енергийно мощно време за започване на нови начинания или за създаване на нови връзки. По време на тези лунни цикли луната е лишена от всякаква светлина, което символично подтиква хората да разчитат на интуицията си, а не на външна информация, за да преминат през тъмнината.

Новолунието този месец се случва в кардиналния въздушен знак Везни, което дава възможност на всички зодиакални знаци да намерят равновесие и да създадат повече синергия в живота си в дългосрочен план. Работата с духовното значение на това новолуние може да ви помогне да се възползвате максимално от него - ето и информация за цялата космическа магия, която новолунието на 21 октомври ви очаква.

Новолуние във Везни - духовно значение

Новолунието през октомври настъпва в края на сезона на Везни, довеждайки енергията на целия изминал месец до кулминация и ви дава силата да я кристализирате в ново начало. Енергията на зодия Везни набляга на неща като баланс, справедливост, артистична визия и партньорства, така че духовното значение на тази лунна луна вдъхновява всички да изградят по-силни социални връзки, взаимноизгодни отношения и да открият повече красота в света - всичко това са особено полезни практики с настъпването на по-тъмната половина на годината.

Впуснете се в енергията на Везни.

Но в рая има малък проблем. Това новолуние ще бъде заключено в динамичен, но предизвикателен Т-квадрат както с експанзивния Юпитер, така и с трансформиращия Плутон, тласкайки всички да се борят за това, което е правилно, и да извадят истината наяве. Везните обичат да поддържат вибрациите хармонични и дипломатични по всяко време, но с обичащия интензивността Плутон и купонджия Юпитер в комбинация, може да откриете, че разклащането на лодката е необходимо зло, когато става въпрос за правене на това, което е правилно. Намирането на истински мир понякога изисква да нарушите обичайния начин на правене на нещата.

Тази лунна светлина има и асертивен оттенък, благодарение на съвпадението между избухливия Марс и бързо мислещия Меркурий в Скорпион, което достига своя връх само ден преди новолунието. Въпреки че тези планети не се свързват със самата Луна, това рядко подравняване в стратегическия дом на Марс, знака Скорпион, ви позволява да насочите цялата си енергия и мотивация към вашите цели и визии. Сега е моментът да изготвите генерален план и да започнете да го изпълнявате.

Работа с Новолунието във Везни

Това е първото новолуние, което се случва от края на сезона на затъмненията през септември - което означава, че проявлението на луната се завръща. Това го прави чудесно време за определяне на лични намерения. Всъщност, ще има интензивен космически тласък зад всички нови начинания, които предприемате сега, благодарение на съвпадa на Меркурий и Марс, който се случва успоредно с новолунието. Определете ясно целите си, очертайте дългосрочната си стратегия и след това направете тези смели първи стъпки в новата си ера. Да бъдете верни на себе си и на начина, по който искате да изградите живота си, ще ви улесни много да се свържете автентично със света като цяло.

Също така, макар че тази важна връзка със Скорпион е чудесна за дълбоко ровене в червееви дупки и най-накрая за свършване на неща, които са били в списъка ви със задачи от месеци, можете да се опрете на енергията на Везни, като се занимавате с изкуство или започнете разговор насаме с някого. Помислете за създаване на табло за визуализация, което е чудесен начин да превърнете вечерта на занаятите в проект за проява, или дори просто да пиете кафе с приятел.

В първите 8 часа от Новолунието е най-мощният период да запишем своите до 10 на брой желания, които се отнасят само до нас (без да намесваме друг човек и така да влияем на избора му и свободната му воля.

Силните теми на това Новолуние във Везни:

Темите силни във Везни са:

- хармония, изтънченост,

- баланс,

- любов, брак, партньорство,

- работата в екип,

- уменията ни да преговаряме, да постигаме споразумения, да бъдем тактични и дипломатични.

- Здравето - бъбреци, надбъбречни жлези , тазобедрена област, захарен диабет.