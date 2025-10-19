Заловиха десетки пияни шофьори само за ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 27 пияни шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, двама водачи са отказали тестване. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР). Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 13, а други двама са отказали тестване.

Общо 12 333 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.

Извършен е контрол на 12 836 водачи и пътници, допълват от вътрешното ведомство.

Съставени са 3588 фиша и 571 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори, уточняват още от МВР.

