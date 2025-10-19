Войната в Украйна:

Заловиха десетки пияни шофьори само за ден

19 октомври 2025, 14:34 часа 725 прочитания 0 коментара
Заловиха десетки пияни шофьори само за ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 27 пияни шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, двама водачи са отказали тестване. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР). Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 13, а други двама са отказали тестване.

Общо 12 333 моторни превозни средства са проверени

Общо 12 333 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.

Още: Шофьорка с 3 промила в кръвта помете възрастна жена в Перник, други шофьори я арестуваха

Извършен е контрол на 12 836 водачи и пътници, допълват от вътрешното ведомство.

Съставени са 3588 фиша и 571 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори, уточняват още от МВР.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: КС се произнесе могат ли да се отнемат колите на пияни и дрогирани шофьори

Дрогирани шофьори, насилие срещу животни и тероризъм: Нови кръпки в Наказателния кодекс

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
МВР Шофьори полицейска операция дрогирани шофьори пияни шофьори
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес