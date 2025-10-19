Важна рафинерия на "Роснефт" пак пламна след атака с дронове, удар и по завод на "Газпром" (ВИДЕО)

Тази сутрин, 19 октомври, Украйна нанесе удар по руската рафинерия в Новокуйбишевск, Самарска област на Руската федерация. Това е един от ключовите заводи на „Роснефт“, който преработва 8,8 млн. тона суров петрол годишно. Това представлява около 3% от общия рафиниращ капацитет на Русия. Разположен на около 1000 км от границата с Украйна, обектът вече е бил цел на предишни атаки с дронове: Украйна потвърди - поразила е руски рафинерии, преработващи 13 млн. тона петрол годишно (ВИДЕО).

Местни жители публикуваха видеа от мястото, на които се вижда голям облак дим и огън.

Регионалният губернатор Вячеслав Федорищев потвърди атаката с дронове в региона, но не уточни последствията от нея.

През изминалата нощ, от 23:00 часа на 18 октомври до 7:00 часа на 19 октомври, дежурните системи за противовъздушна отбрана на Русия са "прехванали и унищожили" 45 украински безпилотни летателни апарата, твърди руското военно министерство - 12 от тях са над Самарска област.

Атака срещу завод в Оренбург

Според съобщения на местни жители от Оренбург близо до местния завод за преработка на газ е станала експлозия. Става дума за удар с безпилотен летателен апарат.

"Дронове на украинските въоръжени сили се опитаха да атакуват още едно промишлено съоръжение в региона. Инфраструктурата на газовия завод беше частично повредена", потвърди губернаторът Евгений Солнцев. "Ударът с дрона предизвика пожар в една от работилниците. Всички аварийни служби бяха изпратени да се борят с пожара. Няма пострадали сред служителите на завода. Съоръжението не представлява заплаха за близкото село", написа още той.

Саботаж в Брянск

Същевременно украинското партизанско движение "Атеш" извърши саботаж на ключов комуникационен възел в региона на Брянск - изведе от строя кула, която координира руските сили и граничните части. Ударът е нарушил работата на командни центрове, включително гранични части, 84-ти инженерен летищен батальон и полк на Росгвардия, похвалиха се от движението.

Atesh carried out sabotage on a key communications node in Bryansk region, disabling a tower that coordinated Russian forces and border units. The strike is said to have disrupted command centers, including border service units, the 84th engineer‑airfield battalion and a… pic.twitter.com/3lJvx8x1PG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 19, 2025

