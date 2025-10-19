Размяна на територии: Путин с обновено искане пред Тръмп. Цената на 0,4% украинска земя е 100 000 убити руснаци (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл потвърди отново своите изисквания във връзка с войната в Украйна, които се свеждат до пълна капитулация на по-малката съседка на Русия - този път това дойде като отговор на предложението за мир на американския президент Доналд Тръмп от 17 октомври. Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев коментира в социалните мрежи на английски и руски език призива на републиканеца (направен пред Володимир Зеленски) Москва и Киев да „обявят победа“ и да сложат край на войната. Той заяви, че този призив не се отнася за Русия и че страната му се нуждае от победа „при условия, които всички знаят“.

Медведев вероятно се позовава на последователните предвоенни искания на Кремъл за установяване на проруско марионетно правителство в Украйна, неутралитет на Киев и отказ от политиката на отворени врати на НАТО, както и ограничаване на размера на украинската армия, така че Украйна да не може да се защити от бъдеща руска агресия, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Още руски официални лица реагираха след срещата на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон, като предпазливо повториха информационните наративи на Кремъл, имащи за цел да отдалечат Украйна от западната подкрепа и да оправдаят продължаването на войната от страна на Москва. Имаше предпазлив оптимизъм относно решението на Тръмп да не предоставя на Украйна ракети „Томахоук“ в този момент, но Медведев заяви, че доставките на оръжие от САЩ за Украйна ще продължат.

Снимка: Getty Images

Лидерът на Руската либерално-демократична партия (ЛДПР) и депутат в Държавната дума Леонид Слуцки заяви, че решението на Тръмп да не предоставя ракети „Томахоук“ на Украйна се дължи на разговора му с Владимир Путин на 16 октомври, по време на който Путин предложил да се срещне с Тръмп в Унгария. Решението на Тръмп е победа за Путин, каза директно Слуцки. Изпълнителният директор на Руския фонд за преки инвестиции и ключов преговарящ от името на диктатора - Кирил Дмитриев - повтори своите предложения за двустранно икономическо сътрудничество между САЩ и Русия след срещата между Тръмп и Зеленски - целта му очевидно е да се позволи на Путин да продължи войната в Украйна без натиск от страна на САЩ.

Зеленски междувременно заяви пред NBC News, че все още се надява президентът на Щатите в крайна сметка да одобри доставката на ракети „Томахоук“ с голям обсег (1600 или 2500 км) за Украйна. Въпреки че Тръмп не е дал категоричен отговор по време на срещата им на 17 октомври, украинският президент изрази оптимизъм - според него важно е също, че републиканецът не е казал и „не“. Той добави, че Путин „искрено се страхува“, че САЩ може да предоставят такива оръжия на Киев.

Путин е повторил старо искане пред Тръмп относно Украйна, но с леки корекции

The Washington Post, позовавайки се на няколко източника, съобщава, че по време на телефонния разговор с Доналд Тръмп руският диктатор Владимир Путин е поискал Украйна да се откаже от тази част от Донецка област, която все още не е превзета от Русия, в замяна на прекратяване на войната. Освен това Кремъл бил готов да върне части от регионите Херсон и Запорожие, които също окупира частично и които, заедно с Донецка и Луганска област, са незаконно анексирани от Русия с подправени референдуми и вписани в Конституцията ѝ.

Припомняме, че след срещата Тръмп-Путин в Аляска също се появи информация от няколко авторитетни западни медии, че руският диктатор е поискал минимум пълен контрол над Донецка област. Там обаче е крепостният пояс на украинската армия, който над десетилетие вече не може да бъде превзет от руснаците. Зеленски предупреди, че ако това в крайна сметка се случи, пътят на Москва към бъдеща офанзива в посоките Харков и Днипро ще бъде разчистен: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Според източниците на изданието сега искането на Путин е малко по-умерено от това, което беше отправено през август на срещата на върха в Анкъридж, щата Аляска. Въпреки това украинците е малко вероятно да се съгласят на тази сделка, отбелязва очевидното The Washington Post - те все още държат около 30% от Донецка област.

Снимка: Kremlin.ru

Според The Wall Street Journal Тръмп залага на личната дипломация, за да излезе от задънената улица във войната, като се надява, че директната среща на върха с Путин в Будапеща след около две седмици ще доведе до успех там, където предишните усилия са се проваляли. След месеци на застой в преговорите Белият дом тихо увеличава натиска, за да даде на президента по-голямо предимство и повече лостове, отколкото той имаше по време на срещата в Аляска през август, твърди изданието.

Същевременно долетя и новина за санкциите спрямо Русия - Австрия е оттеглила възраженията си и се е съгласила да подкрепи 19-ия пакет от наказателни мерки на ЕС срещу Русия, пише Reuters. Виена преди това беше поискала частично размразяване на замразени руски активи, за да компенсира Raiffeisen Bank за глобите, наложени от Москва за щети, които банката е трябвало да плати в Руската федерация. Това беше отхвърлено от другите държави членки в ЕС. Новият пакет от санкции ще включва енергийни и финансови ограничения, включително забрана на вноса на руски втечнен природен газ от януари 2027 г.: ЕС с идея да компенсира"Райфайзенбанк" чрез активи, свързани с руския олигарх Олег Дерипаска.

Загубите на руската армия растат с бързи темпове

Путин отказва да спре войната в Украйна, а руските военни натискат на няколко фронта. Само че цената е огромна - Русия е загубила най-малко 100 000 войници (убити) от януари 2025 г. насам, като за това време е превзела само 0,4% от украинската територия, изчислява The Economist. Общите загуби достигат 984 000 до 1,4 милиона войници (по класификацията на НАТО военни жертви са убити, толкова тежко ранени, че не могат да се върнат в бойни действия, изчезнали и пленени), включително 190 000 до 480 000 убити по време на войната, съобщава изданието.

Russia lost at least 100,000 troops killed since January 2025 while capturing only 0.4 percent of Ukrainian territory, with total losses reaching 984,000 to 1.4 million troops including 190,000 to 480,000 killed, The Economist reports.https://t.co/zUqw1O6Bc5 pic.twitter.com/UFW5JdB5sf — WarTranslated (@wartranslated) October 18, 2025

Публикацията анализира данни от над 200 източника, включително правителствени оценки и независими неправителствени проучвания. От началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. до януари 2025 г. се оценява, че Русия е загубила между 640 000 и 877 000 души личен състав, включително между 137 000 и 228 000 убити.

Резкият ръст на руските загуби не е ускорил завладяването на украинска територия. Откакто фронтовата линия се стабилизира след октомври 2022 г., тя остава до голяма степен непроменена.

The Economist оценява, че ако Русия продължи с настоящия темп на „успех“, тя няма да може да окупира напълно регионите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон преди юни 2030 г. Пълното окупиране на Украйна пък би отнело 103 години.

Украйна е понесла много по-малко загуби - дори и в най-песимистичния сценарий съотношението би било приблизително петима убити руски войници за всеки украински войник, твърдят анализаторите.

Според оценките 0,5–1,2% от руските мъже под 60-годишна възраст вече са загинали във войната. Русия е загубила и десетки хиляди танкове (според Oryx почти 13 300 танкове и други видове бронирани машини, докато украинските загуби в същата графа са малко над 5000), хиляди системи за залпов огън и стотици самолети и хеликоптери. Повечето от тези загуби не могат да бъдат бързо заместени.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

След резкия спад в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база сега Генералният щаб на украинската армия съобщава за внезапно повишаване на интензивността, но изглежда, че има разминавания. На 18 октомври е имало 223 бойни сблъсъка, т.е. с цели 95 повече спрямо 17 октомври, твърди генщабът. Само че сумарно броят на боевете във всяко направление прави общо 114, т.е. с 14 по-малко от предходното денонощие.

Руснаците са хвърлили 193 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 75 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 29 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5114 изстреляни снаряда, като това е с около 170 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6343 FPV дрона, което е с около 320 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление пак е имало най-много сражения - 47 руски щурма са били отбити от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за денонощието. В спомагателното Олександриевско направление са станали още 16 руски нападения. На трето място по интензивност на сраженията е секторът при Константиновка с 13 щурма на руснаците, а в Купянското направление е имало 11. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой регистрирани сражения, като впечатление прави ниската интензивност в Лиманското направление - само 4 бойни сблъсъка.

"От времето на бойните мисии в Богатир, Донецка област, се забелязва нов подход към въздушното разузнаване: врагът систематично използваше FPV дронове с GoPro камери - всеки ден те летяха по улиците, заснемаха визуални промени и ги анализираха подробно. Такива дронове не представляваха пряка заплаха, но по очевидни причини никой не се осмеляваше да излезе, за да ги свали", пише украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов. "Сега историята е отишла по-далеч: на дроновете с оптични влакна са монтирани цифрови камери и най-големите възможни батерии. Такива дронове позволяват разузнаване на много ниски височини и доста точно откриване на цели. Подобна работа вече се извършва почти във всички посоки, особено в Херсон".

"Войниците от вражеските пехотни части и техните непосредствени командири в 99% от случаите са глупави идиоти, чийто живот не струва, но руснаците, които се занимават с технологични процеси, са умни, креативни и уравновесени хора, които се учат всеки ден и не ни прощават никакви грешки", предупреждава той.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" прави обзор на случилото се през седмицата, като пише следното: "Нашите войски продължават да водят тежки сражения, концентрирайки усилията си в Донецка народна република (Донецка област на Украйна - бел. ред.). Кървавата битка за Покровск - град, в който се водят настъпателни операции, е в разгара си. Бяха разкрити трагични кадри от унищожаването на нашата бронирана колона в посока на атаката. Въпреки интензивността на сраженията, в посока Суми няма значителни промени. В посока Харков сраженията продължават близо до Вовчанск. Настъплението на руските въоръжени сили в Купянск дава надежда за завършване на щурма на града, ако не в най-близко бъдеще, то в обозримо бъдеще. Руската армия настъпва и по подстъпите към Константиновка, както и в посока Лиман и Северск. Източната група сили в източната част на областите Днипропетровск и Запорожие напредва на запад. На фронта в Запорожие руските сили водят тежки сражения в Приморско и Степногорск, като врагът контраатакува".

По източния фланг на Покровск има движение - руските сили са напреднали северно от Мирноград, сочат геолокализирани кадри.

В посока Купянск има геолокализирани кадри, които показват как части от руската 47-ма танкова дивизия държат руско знаме в югозападната част на Пищане (югоизточно от Купянск). Това показва, че вероятно са превзели селището, анализира ISW.

Югоизточно от Великомихайловка, която е в Днепропетровска област, също има руски напредък - руснаците са вече в северната част на Привиля.

В посока Велики Бурлук в Харковска област, където руските сили от месеци опитват неуспешно да напреднат и да съединят Купянското с Вовчанското направление, също има напредък на войските на Путин. Той е югоизточно от Амбарно и в северозападните покрайнини на Одрадно.

Русия изстреля 62 безпилотни летателни апарата срещу Украйна през изминалата нощ, твърдят украинските военновъздушни сили. От тях 40 дрона от типа "Шахед", "Гербер" и други са свалени или неутрализирани с електронно заглушаване. „Бяха регистрирани удари от 19 безпилотни летателни апарата в 7 локации“, пише в съобщението от 08:30 ч. сутринта и се добавя, че атаката продължава.

Десет души са ранени при въздушно нападение в Днепропетровска област. "През нощта врагът атакува с дронове град Шахтарск в Синелниковски район. Повредени са три жилищни пететажни сгради. Имало е пожари в осем апартамента с обща площ над 350 кв. м. Пожарите са унищожили автомобили. Около 50 спасители са отведени на безопасно разстояние. На мястото е разположена палатка за психологическа помощ. Психолозите оказват подкрепа на местните жители", съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Припомнете си как Украйна отвърна: Важна рафинерия на "Роснефт" пак пламна след атака с дронове (ВИДЕО).