С това темпо на руските войски на Путин ще му трябват 103 години, за да завземе цяла Украйна

Ако темпът на руската офанзива се запази както досега, Русия ще може да завладее напълно четирите области, за които претендира - Луганската, Донецката, Херсонската и Запорожката, чак през юни 2030 г. А за да завземе цялата територия на Украйна ще са й необходими още 103 години. Безпощадната реалност за руската армия, смятана до преди известно време за втора в света, се базира на мета-анализ, който комбинира голям брой независими оценки (от западни разузнавания, украински и руски независими източници и сателитни данни), и е предоставен от The Economist.

За повече от 2 години Русия не е превзела нито един голям град

"Откакто фронтовата линия се стабилизира след края на първата контраофанзива на Украйна през октомври 2022 г., тя е останала на практика непроменена", пише изданието. И отбелязва това, което се набива на очи - Русия не е успяла оттогава да превземе нито един голям град в Украйна.

От май тази година, когато Русия започна мащабна офанзива, тя е успяла да превземе само 0,4% от украинската територия и не е постигнала никакви значителни цели.

Минимални успехи на чудовищна цена

Така че независимо дали Доналд Тръмп ще се съгласи да предостави на Украйна мощните ракети "Томахоук" или не, руският диктатор Владимир Путин има далеч по-сериозни причини за безпокойство - Русия плаща огромна цена в замяна на минимални успехи на бойното поле.

Мнозина на Запад се фокусират върху недостига на украинска жива сила, но това е поглед от грешната страна, пише изданието. По-поразително е колко малко територия е завзела Русия в третата си и най-голяма офанзива от началото на войната и ужасната цена, която е платила в хора и техника.

Комплексната мета-оценка на The Economist сочи, че:

от началото на пълномащабната инвазия (февруари 2022 г.) до януари 2025 г. Русия е имала между 640 000 и 877 000 жертви (убити + ранени, неспособни да се върнат на бойното поле). От тях 137 000–228 000 са убити.

Русия е имала между 640 000 и 877 000 жертви (убити + ранени, неспособни да се върнат на бойното поле). От тях са убити. до октомври 2025 г. общите числа са нараснали с почти 60% или иначе казано между 984 000 и 1 438 000 (убити + ранени, неспособни да се върнат в боя), от тях 190 000–480 000 са убити.

Изданието отбелязва, че това е най-високата загуба на войници за Русия от Втората световна война насам.

Снимка: Wikipedia

Войната вече се води по начин, който прави пробиването на украинските линии изключително трудно

Внезапен колапс на отбранителните линии на Украйна е малко вероятен, като се има предвид как двете армии водят войната. Постоянното наблюдение с дронове, съчетано с прецизни оръжия с голям обсег, направи масирането на сили близо до фронта самоубийствено. Русия може да разчита на малки успехи на огромна цена, чрез изпращане на малки групи войници в "зоната на поражение", за да засекат предните позиции на украинците. Но да се пробият украинските линии е трудно. Ако се случи пробив, напредването на масирани сили и техника, необходими за да бъде използван този пробив, е изключително сложно.

Анализът на данните показва съотношение тази година от приблизително пет убити руски войници за един украинец.

Техниката е друга болна тема за руската армия

Оборудването е друг проблем за руската армия. Oryx, холандски сайт за събиране на данни с отворен код, потвърди загубата на 12 541 руски танка и бронирани бойни машини; на 2674 артилерийски и ракетни системи; на 166 самолета и 164 хеликоптера. При това всички тези числа са долни граници.

Дръзкият удар на Украйна по руски летища това лято, при който бяха използвани дронове, скрити в камиони, разруши може би една шеста от руския флот от стратегически бомбардировачи. Голяма част от него може да бъде заменена, но това няма да е нито бързо, нито евтино.

Освен това след паузата в американската помощ в края на 2023 г. и началото на 2024 г. - когато липсата, наред с други неща, на артилерийски снаряди доведе до смъртта на много войници - Украйна сега изглежда много по-добре подкрепена от своите съюзници.

Колапс в руската икономика?

Войната се променя и по други начини. Години наред икономиката на Украйна беше съсипвана от руските ракети. Но сега тя вече отвръща на удара чрез сравнително евтини, произведени в страната ракети и дронове. Ако фронтовите линии останат такива, каквито са сега, и войната се превърне във война за съоръжения и инсталации, а не за територия, вече не е толкова очевидно, че Русия ще има превес. Въпреки че икономиката ѝ е много по-голяма от тази на Украйна, тя е малка в сравнение с тази на съюзниците на Украйна.

След над три години на осуетени руски офанзиви, внезапен колапс изглежда по-вероятно да настъпи в руската военна икономика, отколкото в отбранителните линии на Украйна, заключава изданието.