"Ето кога ще дойде": НАСА изчисли края на живота на Земята

Учени от Националната администрация по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА), съвместно с изследователи от японския университет "Тохо", използваха суперкомпютри, за да моделират колко дълго животът ще остане възможен на Земята. Макар "крайният срок" за всички организми да е в далечното бъдеще, експертите предупреждават, че човечеството може да изчезне много по-рано.

Според проучването всичко зависи от жизнения цикъл на Слънцето. С течение на милиардите години то ще продължи да се разширява и нагрява планетата до степен, в която дори най-устойчивите организми няма да могат да оцелеят, пише БГНЕС.

"Крайният срок"

Изчисленията показват, че около 1 000 002 021 година условията на повърхността ще станат напълно несъвместими с живота. Но за хората опасността ще настъпи далеч по-рано. С увеличаването на температурата атмосферата ще претърпи драматични промени – кислородът ще намалява, качеството на въздуха ще се влошава, а глобалните температури ще растат рязко.

Първите признаци вече са видими. Все по-интензивните слънчеви изригвания и бури влияят върху магнитното поле на Земята и водят до намаляване на кислорода, като дават представа за дългосрочните ефекти.

Към това се добавя и човешкият фактор – климатичните промени, които ускоряват процеса. Животът на Земята няма да изчезне внезапно, а постепенно – в бавен и необратим упадък. Учените настояват, че още днес трябва да се мисли за подготовка и адаптация.

Сред възможните решения се обсъждат затворени системи за поддръжка на живота, изкуствени хабитати, а в по-далечно бъдеще – колонизация на други планети като Марс, защото Земята в крайна сметка ще бъде изгорена от Слънцето, докато "нашата" звезда преминава през етапите на живот, през които върви всяка една звезда: по същество тя се разширява постоянно, а накрая ще се взриви.

