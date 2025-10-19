Войната в Украйна:

"Ето кога ще дойде": НАСА изчисли края на живота на Земята

19 октомври 2025, 13:39 часа 467 прочитания 0 коментара
"Ето кога ще дойде": НАСА изчисли края на живота на Земята

Учени от Националната администрация по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА), съвместно с изследователи от японския университет "Тохо", използваха суперкомпютри, за да моделират колко дълго животът ще остане възможен на Земята. Макар "крайният срок" за всички организми да е в далечното бъдеще, експертите предупреждават, че човечеството може да изчезне много по-рано.

Според проучването всичко зависи от жизнения цикъл на Слънцето. С течение на милиардите години то ще продължи да се разширява и нагрява планетата до степен, в която дори най-устойчивите организми няма да могат да оцелеят, пише БГНЕС.

Още: Какво следва, след като НАСА разбие Международната космическа станция през 2030

"Крайният срок"

Изчисленията показват, че около 1 000 002 021 година условията на повърхността ще станат напълно несъвместими с живота. Но за хората опасността ще настъпи далеч по-рано. С увеличаването на температурата атмосферата ще претърпи драматични промени – кислородът ще намалява, качеството на въздуха ще се влошава, а глобалните температури ще растат рязко.

Още: Ще колонизираме Луната: НАСА с амбициозен план

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Първите признаци вече са видими. Все по-интензивните слънчеви изригвания и бури влияят върху магнитното поле на Земята и водят до намаляване на кислорода, като дават представа за дългосрочните ефекти.

Към това се добавя и човешкият фактор – климатичните промени, които ускоряват процеса. Животът на Земята няма да изчезне внезапно, а постепенно – в бавен и необратим упадък. Учените настояват, че още днес трябва да се мисли за подготовка и адаптация.

Сред възможните решения се обсъждат затворени системи за поддръжка на живота, изкуствени хабитати, а в по-далечно бъдеще – колонизация на други планети като Марс, защото Земята в крайна сметка ще бъде изгорена от Слънцето, докато "нашата" звезда преминава през етапите на живот, през които върви всяка една звезда: по същество тя се разширява постоянно, а накрая ще се взриви.

Още: Нов пробив в науката: НАСА се прицели в унищожаване на опасен астероид (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
НАСА Земя планета Земя
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес