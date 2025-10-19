Войната в Украйна:

"Да живее кралят. Да живее единственият. Поклонете се на короната": Отговорът на Тръмп на протеста "Без крале" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отговори буквално в стил на "трол" на масовите снощни протести в редица големи градове в САЩ, организирани под надслов "Без крале". Тръмп препубликува в своята социална мрежа Truth Social, в личния си профил там, видео с песента "Hail to the King" на Avenged Sevenfold. В това модифицирано видео самият Тръмп е представен като крал - с корона и мантия, а пред него коленичат известни фигури на демократите.

Всъщност видеото беше публикувано първо от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс - същият човек, който в миналото описваше Тръмп като демагог, който "води бялата работническа класа на много тъмно място", припомнете си: От ожесточен критик до пръв съюзник на Тръмп: Кой е Джей Ди Ванс?

Още по-брутално обаче е друго видео, което Тръмп публикува за протеста срещу него - генерирано с изкуствен интелект, вижте го:

Протестът не е първи, а се превръща в движение и в основата му е защитата на демокрацията - разбирането, че не може един човек да държи всички лостове на властта в ръцете си и да е последна инстанция. Особено силни са вече страховете, че той и обкръжението му притискат съдебната власт в САЩ с идеята да я обезсилят и с течение на времето да я маргинализират - Още: 33 години по-късно - политическо отмъщение, осъществено чрез Доналд Тръмп*

