"Да живее кралят. Да живее единственият. Поклонете се на короната": Отговорът на Тръмп на протеста "Без крале" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отговори буквално в стил на "трол" на масовите снощни протести в редица големи градове в САЩ, организирани под надслов "Без крале". Тръмп препубликува в своята социална мрежа Truth Social, в личния си профил там, видео с песента "Hail to the King" на Avenged Sevenfold. В това модифицирано видео самият Тръмп е представен като крал - с корона и мантия, а пред него коленичат известни фигури на демократите.

Всъщност видеото беше публикувано първо от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс - същият човек, който в миналото описваше Тръмп като демагог, който "води бялата работническа класа на много тъмно място", припомнете си: От ожесточен критик до пръв съюзник на Тръмп: Кой е Джей Ди Ванс?

The White House responds to record-breaking mass protests



As massive protests swept across the U.S. on October 18, Trump made a show of heading out to play golf. Meanwhile, Vice President Vance posted an AI-generated video depicting Trump as a king, with Democratic Party figures… pic.twitter.com/fJd5fVWdw3 — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2025

Още по-брутално обаче е друго видео, което Тръмп публикува за протеста срещу него - генерирано с изкуствен интелект, вижте го:

Trump dumps on his opponents — almost literally



In response to yesterday’s nationwide protests — which saw up to 7 million people take to the streets across the U.S. — Trump posted an AI-generated video showing himself dumping feces on protesters from a military aircraft. https://t.co/rXTY3YC4xy pic.twitter.com/4i3FBNTase — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2025

Без крале

Протестът не е първи, а се превръща в движение и в основата му е защитата на демокрацията - разбирането, че не може един човек да държи всички лостове на властта в ръцете си и да е последна инстанция. Особено силни са вече страховете, че той и обкръжението му притискат съдебната власт в САЩ с идеята да я обезсилят и с течение на времето да я маргинализират - Още: 33 години по-късно - политическо отмъщение, осъществено чрез Доналд Тръмп*