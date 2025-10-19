Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 20 до 26 октомври 2025

През седмицата от 20 до 26 октомври 2025 г. късметът най-накрая ще сполети три зодии. Предстоящата седмица ви носи възможности да получите това, за което сте работили.

Началото на ноември ще донесе важна вест за 4 зодии

Може да е трудно да се ангажирате с път или цел, но въпреки това да чакате потвърждение за изборите си. Потвърждението често идва под формата на по-голямо богатство, възможности или способността действително да промените живота си по желаните от вас начини. И все пак, нищо от това не е мигновено. Вместо това има процес на търпение, тъй като трябва да продължите напред, преди да получите каквото и да е потвърждение. Това е единственият начин наистина да развиете доверие в себе си и във вселената. Като вярвате, че сте на път към съдбата си, в крайна сметка ще получите потвърждението, което търсите.

Въпреки че може да сте станали нетърпеливи или да се съмнявате в изборите си, щастливата енергия на тази седмица ви помага да откриете, че сте на правилния път. Знанието за това е от решаващо значение, тъй като ще получавате нови оферти във входящата си поща, депозит в банковата си сметка и най-накрая ще почувствате, че всички парченца се сглобяват. Прекарали сте години в работа за това, така че не се изненадвайте, ако ви се струва, че изведнъж сте го постигнали за една нощ!

Още: В неделя: Телец, Водолей + още 2 зодии ще получат небесен бонус от Вселената

1. Водолей

Предай се на божествения план за живота си, Водолей. Вселената наистина конспирира във ваша полза тази седмица, тъй като Новолунието във Везни изгрява във вторник, 21 октомври, заедно с Венера, планетата на изобилието.

Любовен съвет за всяка зодия за 19 октомври 2025

Дълбоко в душата си имате визия за живота си. Това не е списък с отговорности, които се опитвате да поддържате, нито дори практичен житейски план. И все пак, трябва да започнете да виждате тази визия като пътна карта за бъдещето. Няма значение дали не сте сигурни как би могла да стане реалност или дали имате глас в главата си, който ви напомня за стабилност и какво правят всички останали. Визията, която имате, е уникално ваша и е време да започнете да се вслушвате. Тази седмица най-накрая ще имате възможност да я превърнете в реалност.

Енергията на Везни представлява ново начало и интуитивната визия, която имате за живота си. Най-накрая навлизате в период на осъществяване на мечтите си. Уверете се, че не пренебрегвате интуицията си или визията, която възниква, когато мислите за бъдещето. Може да се наложи да проправите свой собствен път в живота, вместо да следвате тълпата, и това е точно за вас, Водолей. Бъдете отворени за предложения, възможности и благословии в идните дни, тъй като това е началото да живеете живота, който ви е предопределен.

Още: На 19 октомври: Числото 19 ще разкрие пътя на щастието пред тези изстрадали 4 зодии!

2. Риби

Освободете дивата си същност в света, скъпи Риби. Известни сте с това, че сте нежни, романтични и мечтателни, но в душата ви бие сърце на воин. Дълбочината ви може да плаши мнозина, но това е, което ви придава този ефирен вид. Вие сте способни да виждате отвъд завесата, която мнозина не могат. Тази част от вас е вашето съкровище, а не вашето бреме, което трябва да носите.

Таро хороскоп за 19 октомври

Не се опитвайте да маскирате себе си или дарбите си, тъй като сезонът на Скорпиона започва на 23 октомври. Енергията на Скорпиона е едновременно дива и мрачна. Тя управлява подсъзнанието и сваля всяка маска, която може би сте се чувствали задължени да носите. Тази енергия ще ви помогне да превърнете всичко, през което сте преминали, в най-голямото си завръщане.

Сезонът на Скорпион е за вас, за да разгърнете пълното си аз в света. За да получите изобилието и възможностите, които търсите, трябва да решите да спрете да се вписвате в рамки и вместо това да прегърнете истинското си аз. Бъдете себе си , уважавайте желанията си и поемайте рискове, от които преди сте се отказвали. Тази енергия ще донесе подобрения в кариерата и финансите ви и ще ви накара да живеете живот, който резонира с душата ви.

Още: Духовно послание за всяка зодия за 19 октомври

Вие сте много повече от това, което разкривате на другите, така че приемете това и се разходете по дивата страна през този сезон на Скорпион.

3. Рак

Ти си тук в този момент по някаква причина, Рак. Животът не се е развил по никакъв начин, както първоначално си планирал. Вместо да го виждаш като свой провал, опитай се да го видиш като вселената, която подрежда всичко във твоя полза.

Въпреки че през последните няколко години преминахте през много предизвикателства, сега излизате от другата страна на тази дълбока ера. Разбирате, че мечтите не се случват просто така и вече знаете, че не можете да се жертвате за никого, дори и да го обичате. Разбирате силата си и знаете, че чувствителността ви е вашата суперсила. Време е да прегърнете тези дълбоки истини и да започнете да показвате на света кой всъщност сте.

Още: Неделна ангария ще очаква Везни, Козирог + още 2 зодии

От 2011 г. насам Нептун непрекъснато преминава през Риби. Този транзит е като сън; обаче, вие също трябваше да се замислите сериозно какво означава да превърнете една мечта в реалност. Нептун в Риби ви е научил на важността на истината, границите и това да останете отдадени на себе си. Докато Нептун направи кратка разходка през Овен в началото на тази година, той ще влезе отново в Риби като част от ретроградното си движение в сряда, 22 октомври.

Хороскоп за днес,19 октомври: Неделя идва с важно послание за Раците, но ще донесе неприятности на Девите

По време на това завръщане в Риби, Нептун ще заеме директна позиция на 10 декември, преди да премине в Овен на 26 януари 2026 г. Тези последни няколко месеца са последният път, в който ще работите с тази енергия и за вас, Раци, тя носи сбъдване на мечтите. Можете да създадете каквото мечтаете, но не можете просто да си пожелавате падащи звезди. Трябва да вложите усилия, да положите основите за успех и да сте готови да поемете един-два риска . Вселената винаги е подкрепяла вашия път и това е на път да стане ясно.