Израел възобнови военните удари по Ивицата Газа

Израелските военни са предприели атака срещу Ивицата Газа, съобщиха в неделя израелските медии, цитирани от Ройтерс и БТА. За това се съобщава в момент, когато Израел и палестинското движение "Хамас" продължават да си прехвърлят взаимно вината за нарушения на постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, което да сложи край на войната в анклава. Няма незабавен коментар от израелските военни относно съобщеното нападение.

Атаки по Рафах в южната част на Газа

Израелската телевизия "Кан" съобщи, че военновъздушните сили атакуват Рафах в южната част на Газа. Повечето медии определиха атаката като въздушни удари. Израелските военни заявиха в петък, че "няколко терористи" са открили огън по войници в района на Рафах, без да са причинили наранявания. По-късно военните заявиха, че са ударили друга група "терористи", които са се приближавали към войските в Хан Юнис в същия ден. Военните ще продължат да действат за отстраняване на непосредствените заплахи, съобщиха оттам.

Израелското правителство и "Хамас" се обвиняват взаимно в нарушения на прекратяването на огъня от дни, като Израел заявява, че граничният пункт Рафах между Газа и Египет ще остане затворен до второ нареждане.

Израел и Хамас са в спор относно връщането на телата на починалите заложници. Израел поиска "Хамас" да изпълни задълженията си за предаване на останалите тела на всички 28 заложници. "Хамас" върна всички 20 живи заложници и 12 от починалите, но заяви, че процесът изисква усилия и специално оборудване за извличане на трупове, заровени под развалините.

