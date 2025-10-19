Отиде си басистът на Limp Bizkit (ВИДЕО)

Басистът на Limp Bizkit Сам Ривърс почина на 48-годишна възраст, потвърди групата му. Известни със своя рап-рок стил и гневното лирично изпълнение на Дърст, сред най-популярните хитове на групата са песента от 2000 г. „Break Stuff“ и хитът от 1999 г. „Nookie“, който според Rolling Stone е помогнал на групата да достигне номер едно в класацията за албуми Billboard 200 с втория си студиен албум Significant Other.

Днес загубихме сърцебиенето си

"Днес загубихме брат си. Колегата си. Сърцебиенето си“, написа групата в публикация в социалните мрежи. „Сам Ривърс не беше просто наш басист — той беше чиста магия. Пулсът зад всяка песен, спокойствието в хаоса, душата в звука. От първата нота, която някога изсвирихме заедно, Сам донесе светлина и ритъм, които никога не можеха да бъдат заменени. Талантът му беше без усилие, присъствието му незабравимо, сърцето му огромно", написа групата му.

Те напомниха още че са споделили заедно толкова много моменти – диви, тихи, красиви – и всеки един от тях означаваше повече, защото Сам беше там. Той беше човек, какъвто се случва веднъж в живота. Истинска легенда на легендите. И духът му ще живее вечно във всеки ритъм, всяка сцена, всеки спомен, каза още групата му.

„Обичаме те, Сам. Ще те носим със себе си, винаги. Спокойно, братко. Музиката ти никога не свършва“, се казва в изявлението.

Причината за смъртта на Ривърс не беше разкрита в изявлението. В коментар под публикацията, търнтаблистът DJ Lethal поиска семейството на басиста да бъде оставено на мира в този момент. „В шок сме“, добави DJ Lethal, чието истинско име е Леор Димант.

Ню метъл групата е сформирана през 1994 г. и е съставена от водещия вокалист Фред Дърст и барабаниста Джон Ото, заедно с DJ Lethal и Ривърс.