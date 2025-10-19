Путин надхитри Зеленски и пак праща Тръмп за зелен хайвер

Надеждите на украинците, че американският президент Доналд Тръмп най-после окончателно ще застане на тяхна страна, отново бяха разбити. Както заяви един британски дипломат: "Това е сурово напомняне, че макар руснаците често да са груби и непохватни, те могат да бъдат и изненадващо сръчни. Този път те надхитриха Зеленски и няма смисъл да го крием".

В петък, след срещата си със Зеленски, Тръмп заяви, че очаква с нетърпение да се види с Путин и че ще се застъпи за мирно споразумение, което ще остави под руски контрол почти една пета част от Украйна, пише британският историк и експерт по Русия Марк Галеоти в колонката си за The Times.

Всичко вървеше добре, но...

Това е истински обрат предвид факта, че Тръмп изглеждаше окуражен от успеха си в посредничеството за мира в Газа и бе оптимистично настроен и за войната в Украйна. Преди дни администрацията в Белия дом обяви, че успешната кампания на Киев за удари срещу руските петролни съоръжения е била резултат от предоставената от американците разузнавателна информация. Също така Тръмп изглеждаше склонен да позволи на Украйна да се сдобие с ракети "Томахоук", а министърът на отбраната Пийт Хегсет излезе с предупреждение, че Русия ще понесе "разходи", ако конфликтът продължи.

Изглеждаше идеалният момент Зеленски да се възползва от наскоро затоплените отношения с Тръмп и да получи от Вашингтон допълнителна подкрепа.

Всъщност Зеленски може и да не е очаквал наистина да получи "Томахоук", но както каза един украински военен "още няколко прехващачи Patriot и ракетни установки HIMARS биха били много добре дошли".

Още: Съветник на Путин: Воюваме срещу цяла Европа и трябва да премахнем гражданските свободи

Кремъл отново заплаши

Но колкото и американският президент да бе окуражен от успеха си в Близкия изток, Украйна не е Ивицата Газа и руският лидер Владимир Путин показа, че все още държи някои карти в ръкава си. Путин даде да се разбере, че е готов да отговори на ескалацията с ескалация. Предупреждавайки, че предаването на "Томахоук" на украинците би било опасна и провокативна стъпка, той намекна за някои от вариантите, с които разполага.

Макар да не е ясно до каква степен неотдавнашната вълна от инциденти с дронове в Европа е била провокирана от Кремъл, това все пак бе опит да се демонстрира колко разрушителни биха могли да бъдат действията на Москва, стига да пожелае. Британски източник от службите за сигурност отбеляза: "Всичко затихна много бързо. Предполагам, че посланието е, че както лесно можеш да спреш крана, също толкова лесно можеш да го отвориш отново."

Освен това Русия промени и свой закон, като позволи разполагането на резервисти извън пределите на Руската федерация. Сигнал за тревога: Путин разреши използването на резервисти в чужбина, дори в мирно време. С това Путин намекна, че докато Украйна изпитва трудности с набирането на военни, той лесно би могъл да намери нови, които да изпрати на война.

Снимка: kremlin.ru

Още няколко умели хода

Друг момент - преди дни Путин открито и безсрамно похвали известния със суетата си Тръмп за усилията му за постигане на мира в Близкия изток.

Така почвата беше подготвена Путин да поиска телефонен разговор с Тръмп точно преди посещението на Зеленски. И за разлика от срещата им в Аляска през август, руският лидер този път не е досаждал на Тръмп с дълга историческа лекция. Още: Путин говорил за история от IX век и тотално отегчил Тръмп: генезисът на промяната в политиката му

Според източници, по време на телефонния разговор Путин се е държал подчертано уважително, дори демонстративно почтително на моменти. Той е оспорил твърдението на Зеленски, че Русия е стигнала до задънена улица в Украйна, а освен това умело е насочил разговора към теми, близки до сърцето на Тръмп, по-специално възможностите за икономическо сътрудничество след войната и шансовете на Америка да получи предимство пред своите бизнес конкуренти. В резултат на това двамата са стигнали до договорката да изпратят групи от "старши съветници" на среща, вероятно още следващата седмица, т.е. преди срещата на Тръмп и Путин.

Така че в момента Тръмп е съсредоточен върху това да не застраши срещата си с Путин и съответно е охладнял към идеята да предостави ракети "Томахоук" на Украйна.

Ще бъде ли отново Тръмп заблуден?

Но остава въпросът доколко Путин е сериозно настроен за сделка или се опитва за пореден път да спечели време? Ако той продължи да изисква Киев да предаде неокупираните части от Донецка област, това ще се превърне в препъни камък. Защото Донбас не е Газа и има предел на което, което Зеленски може и е готов да приеме.

Някои в Москва смятат, че Кремъл разбира, че не може да продължи да играе същата игра с Вашингтон.

Още: Съветник на Путин: Воюваме срещу цяла Европа и трябва да премахнем гражданските свободи

Но така или иначе дори руски източници изглежда гледат на всичко това само като на политически ход на Путин, а не като на прелюдия към прекратяване на войната.