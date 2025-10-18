Войната в Украйна:

Без ток в Русия: Украйна изпълнява заканата на Зеленски. ГУР съобщава за хиляди дезертирали руски войници (ВИДЕО)

18 октомври 2025, 21:20 часа 203 прочитания 0 коментара
През изминалата седмица чрез своите далекобойни дронове Украйна е успяла да порази цели 4 големи ел. подстанции в Русия. Става въпрос за подстанции с напрежение от 500 до 750 киловолта. Това са подстанции, които осигуряват преноса на ток от електроцентрали и ВЕЦ към централни региони в Русия, включително Московския регион. Ударите по подстанциите намаляват капацитета за пренос и увеличават риска от каскадни прекъсвания на електрозахранването.

Последният удар е срещу подстанцията "Вешкайма", в Уляновск. Тя е с напрежение от 500 киловолта. Обектът свързва мрежите в Урал и Централна Русия, като помага за преноса на произведен от ВЕЦ ток. Официално, местните власти твърдят, че последствията от удара са отстранени – но местни информационни източници предават информация, че за пълната поправка и отстраняване на всички щети ще са нужни месеци:

На този фон – пореден украински въздушен удар в района на Горловка, в окупираната от руснаците част на Донецка област. Има голям пожар в района на мина, където са разположени руски военни:

Междувременно, Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) съобщи на база руски данни, с които се е сдобило, че за първите 9 месеца на годината от Централния военен окръг на Руската федерация са дезертирали 25 000 руски офицери и войници. Става въпрос за периода ноември 2024 г. до юли 2025 г. ГУР обобщава: някои изоставят позициите си директно на бойното поле, други изчезват от постоянните си пунктове за дислокация, а някои войници просто не се връщат от лечение или стоят в болница след като не би трябвало. Има и случаи на дезертьорство заедно с оръжия и дори военна техника - през 2024–2025 г. са регистрирани над 30 такива инцидента.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
