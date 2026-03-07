На прага на пролет 2026: Какво ще донесе новият сезон на всяка зодия

Пролетта колкото красива и свежа, може да бъде и изключително непредвидима и буреносна. Особено в астрологичен план. Независимо дали изпитвате нужда да изчистите въздуха, да промените кариерата си или просто да си поемете въздух, тази пролет има нещо подготвено на всеки един от нас.

Овен

Ако нещата се чувстват колебливи напоследък, особено с Меркурий, която тъкмо приключва ретроградността си, сега е добър момент да освободите това, което вече не работи между вас и вашия партньор. Ако сте необвързани, може да забележите, че е време да се откажете от старите навици, които държат любовта на една ръка разстояние.

Телец

Напомняме ви да се грижите за себе си. Новият сезон насочва вниманието ви към ежедневните ви задължения и здравето. Ако сте пренебрегвали нуждите си или сте се насилвали твърде много, време е да направите пауза и да поставите себе си на първо място. Венера ще помогне на нещата да се почувстват по-леки - така че си вземете почивката, която заслужавате.

Близнаци

Тази пролет осветява вашата забавна и артистична страна. Ако нещо е пречело на радостта или себеизразяването ви, сега имате възможност да го оставите. Оставете въображението си да ви води и направете нещо, което ви кара да се чувствате живи.

Рак

Домът и семейният ви живот ще бъдат разтърсени. Възможно е да почувствате нужда да почистите, подредите или да се справите с емоционалния безпорядък. Ако нещо ви е притеснявало у дома, сега е моментът да прочистите въздуха и да освободите място за повече комфорт и спокойствие.

Лъв

Новият сезон ви помага да говорите открито. Независимо дали става дума за нещо, което искате да кажете, или за послание, което сте задържали, сега е моментът да го изкажете навън. Ретроградният Меркурий е приключил, така че комуникацията става по-лесна - но все пак помислете, преди да говорите.

Дева

Парите и сигурността са на фокус сега. Пролетта ви показва къде вашите финанси или енергия може да са извън баланс. Това е вашият шанс да разгледате разходите си, да определите бюджет или просто да си припомните какво наистина има значение за вас.

Везни

Отделете малко време, за да помислите докъде сте стигнали и как растете. Може да се почувствате готови да се откажете от старите модели и да влезете в по-уверена версия на себе си. Доверете се на това, което чувствате – това е част от вашата еволюция.

Скорпион

Това пълнолуние е във вашата зона на края и вътрешното изцеление. Емоциите може да са силни, но това е моментът да се освободите от болка или страхове, които вече не ви служат. Бъдете нежни със себе си - разчиствате пространство за ново начало.

Стрелец

Обществото и приятелствата са в центъра на вниманието. Може да се замислите за това как се показвате за другите - и как те се показват за вас. Това е добър момент да се освободите от връзките, които не подпомагат развитието ви, и да отворите сърцето си за хора, които наистина ви разбират.

Козирог

Кариерата или публичният ви имидж може да се нуждаят от малко възстановяване. Пролетта ви подтиква да помислите какво следва и къде наистина искате да отидете. Ако нещо в работата ви се струва нередно, доверете се на инстинктите си. Може би е време за промяна или смел ход - само се уверете, че той е в съответствие с дългосрочните ви цели.

Водолей

Големи идеи и бъдещи планове са в ума ви. Началото на пролетта ви вдъхновява да изследвате, да учите или дори да пътувате. Ако страхът или съмнението са ви възпрепятствали, сега имате възможност да се освободите от тях и да мислите по-мащабно. Светът е широко отворен - мечтайте съответно.

Риби

Напоследък преживявате много, Риби, особено с цялата ретроградна енергия в Дева. Март месец е посветен на трансформацията - да се освободите от всичко, което ви изтощава, независимо дали става дума за страх, токсични модели или борба за власт. Вие сте по-силни, отколкото си мислите, и сте готови за следващата глава.