Любовен хороскоп за март 2026 г.: Лъвовете навлизат в емоционално интензивна фаза, Стрелецът може да очаква страст и радост

Везни, от 6 март Венера навлиза в Овен, в опозиция на вашия знак, а на 20 март - в Слънцето. Това е силен любовен период за вас. Връзките се активират, нови хора влизат в живота ви, обсъждат се стари връзки. Това не е месец за „половинчати“ връзки - или влизате в ясни, равностойни отношения, или истории, които висят, се разпадат. Стрелец, Юпитер в Рак, след 10 март, работи във вашия осми дом - интимност и дълбок емоционален обмен. Това може да донесе задълбочаване на връзката, повече доверие, готовност да споделяте още по-трудни теми с партньора си. Ако сте необвързани, това често е свързано с вътрешно изцеление, което ви подготвя за по-здрава връзка.

Овен

За Овена март е наполовина в сянка, наполовина в светлината на прожекторите. Първата част на месеца е по-вътрешна по отношение на любовта. Риби попадат във вашия дванадесети дом, така че много неща се случват „зад завесата“: тайни симпатии, потиснати желания, спомени за бивши, мечти, които връщат стари емоции. Ретроградният Меркурий тук връща съобщения, които може би сте искали да изпратите, но не сте го направили, или отваря тема, която някога сте избягвали.

Ако сте във връзка, това е момент, в който неща, които не сте казали ясно, излизат на повърхността. Не е нужно да е драматично, но вътрешната ви честност със себе си става решаваща: щастливи ли сте или таите мълчалива злоба?

Затъмнението в Дева на 3 март активира сферата на ежедневието. Навиците на партньора ви, вашите навици, начинът, по който се грижите един за друг – всичко това става видимо. Може да осъзнаете, че сте забравили за себе си заради връзката или обратното.

От 6 март Венера навлиза във вашия знак, а от 20 март Слънцето също се премества в Овен. Това е любовен „рестарт“. Привличането ви расте, хората откликват на вашата честност и директност. Ако сте необвързани, това е период, в който мнозина ще се осмелят да направят първата крачка, съобщение, обаждане. Ако сте във връзка, имате възможност да освежите връзката – но при условие, че наистина покажете кои сте сега, а не се преструвате на стара версия на себе си.

Сатурн и Нептун в Овен ви молят да бъдете едновременно смели и зрели в любовта. Няма вече ролеви игри, комбинации от типа „хайде да играем, но нищо сериозно“ трудно преминават – или навлизате открито, или енергията за поддържане на връзка бавно изчезва от навик.

Телец

Телецът навлиза в март със силен акцент върху приятелствата, групите и „сивата зона“ между приятелството и любовта. Риби са вашият единадесети дом, така че заетият Телец е фокусиран върху споделени планове, социален живот и колеги, докато необвързаният Телец може да забележи, че някой от приятелския му кръг е започнал да се откроява.

Ретроградният Меркурий в това поле често означава, че се появява стар приятел, че се завръщате към стар колектив или група, или че се завръща човек, с когото винаги сте имали „онова нещо“, но никога не е било подходящият момент. В същото време Марс в Риби засилва емоционалната динамика в обществото: малки ревности, привличания, неизказани симпатии.

Затъмнението в Дева на 3 март попада във вашия пети дом на любовта, децата и радостта. За някои Телци това е кулминацията на любовна история - решението да приемат връзката по-сериозно или, ако е изчерпана, да я прекратят. Необвързаните Телци около тази дата може да имат силно преживяване, което да ги върне към живот, или ключово прозрение за вида любов, която вече не искат.

В края на месеца, с Венера и Слънцето в Овен във вашия дванадесети дом, част от любовната история остава скрита. Може да става въпрос за тайно влюбване, връзка, която все още не е готова за публичност, или вътрешен процес на приключване на стара любов. Не бързайте с решенията; това е месец на прочистване и подготовка, а истинският еротичен и любовен импулс за Телец идва по-късно, когато Венера влезе във вашия знак.

Близнаци

За Близнаците март е романтично свързан с кариерата и социалния живот. Рибите са на върха на вашата карта, в десети дом, така че любовните истории лесно се преплитат с работа, статус и имидж. Някой от работата, някой „в полезрението на обществеността“, някой, който ви се възхищава за това, което правите - това са типични образи за този месец.

Ретроградният Меркурий в Риби може да ви върне стар колега, с когото някога сте имали химия, или стара история, която сте заключили, защото „не е била професионална“. Внимавайте да не бъркате любовта с нуждата от потвърждение от авторитетна фигура - лесно е да си мислите, че сте влюбени, когато всъщност се нуждаете от признание.

Затъмнението в Дева на 3 март е докоснало вашия четвърти дом на дома и семейството. Взаимоотношенията с родителите, съвместният живот, споделянето на пространство с партньора ви – всичко това може да се фокусира. Някои Близнаци буквално ще се развълнуват, други открито ще изразят как се чувстват, когато живеят заедно за първи път, а трети ще осъзнаят, че емоционалният климат у дома силно влияе на любовния им живот.

От 6 март Венера се премества в Овен, вашият единадесети дом, а на 20 март Слънцето следва: приятелствата, груповите дейности, излизанията с хора се превръщат в основен канал за любов. Ако сте необвързани, най-доброто нещо, което можете да направите, е да не си седите вкъщи - любовта буквално идва чрез мрежа от хора. Ако сте заети, съвместните проекти, пътуванията с приятели или участието в общност могат да освежат връзката и да донесат повече усещане за това, че сте „екип“, а не просто двойка.

Рaк

Раците навлизат в март с нужда от по-дълбоко разбиране на любовта. Риби са вашият девети дом, така че темата за любовта придобива тон на смисъл, вяра и по-широка картина. Много Раци ще се питат точно сега: „Това ли е връзката, която води до мястото, където искам да бъда след няколко години?“ Ретроградният Меркурий в Риби връща стари вярвания, истории и хора от други градове, държави или от студентските ви години.

Това е подходящ момент за разговори „от сърце на сърце“, но и за предпазливост с обещания от разстояние. Марс в Риби засилва романтичния идеализъм, но в същото време лесно се впускате в истории, които са трудни за реализиране в реалността, особено на дълги разстояния.

Затъмнението в Дева на 3 март освети третото ви поле за комуникация. Ако връзката ви дълго време се е основавала на полуизречения, двусмислени послания и пропускане на важни теми, сега идва моментът, в който или говорите открито, или разговорът затихва. Може да почувствате нужда да кажете на партньора си нещо, което носите в себе си от дълго време, или може да чуете нещо, което променя гледната ви точка за връзката.

Най-големият плюс в любовта за вас е Юпитер във вашия знак, който преминава директно на 10 март. Това е силно чувство, че имате право на любов, което ви подхранва, а не ви изтощава. Самочувствието ви бавно расте и това си личи във връзките ви: по-малко сте склонни да приемате трохички и по-лесно си поставяте граници.

От 6 март Венера навлиза в Овен, а на 20 март Слънцето също навлиза в същата област – вашия десети дом. Заетите Раци може да изпитат как партньорът им става по-видим в публичното пространство, появявайки се заедно като „двойка“ в нов контекст, докато необвързаните Раци може да срещнат някого чрез работа, публични събития или ситуации, в които се открояват. Това е месец, в който любовта и самоуважението вървят ръка за ръка: когато уважавате себе си, другите ви четат по различен начин.

Лъв

Лъвовете навлизат в емоционално интензивна фаза през март. Рибите са вашият осми дом - домът на интимността, доверието, споделените ресурси и психологическата близост. Любовните теми сега не са повърхностни: или тя е дълбока, или не се интересува. Ретроградният Меркурий в Риби връща стари страхове, ревност, но и стари любовници, с които нещо остава недовършено.

Марс в същата област може да събуди силни страсти, но и стари болки. Ако в една връзка има тема за неизказана ревност, тайни или финансови дисбаланси, март е месецът, в който тя вече не може да бъде отблъсната.

Затъмнението в Дева на 3 март се случи във вашия втори дом. Това е домът на самочувствието. В любовта това е моментът, в който виждате доколко вашата готовност да „спасявате“, „търпите“ или да мълчите всъщност е обвързана с чувството ви за ценност. Някои Лъвове ще решат около тази дата, че не искат да бъдат във връзка, в която постоянно се чувстват сякаш не са достатъчни.

Юпитер в Рак, който се движи директно във вашия дванадесети дом на 10 март, работи на заден план: лекува стари рани, носи подкрепа от неочаквани източници, позволява ви да се освободите от привързаността към минали истории, които все още ви обвързват. Емоционално това се усеща като облекчение.

От 6.3. Венера в Овен и от 20 март Слънцето в Овен активира вашия девети дом. Любовта придобива елемент на приключение, пътуване, учене. Можете да срещнете някого на път, на курс, в контекста на чужд език или култура. Заетите Лъвове могат да се впуснат в нещо ново с партньора си – учене, проект, съвместен план, който разширява хоризонта. Ключът е честността: колкото повече истина, толкова повече интимност.

Дева

За Девите март е ключов месец за любовта. Риби са в опозиция на вашия знак, в седмия дом на партньорствата, така че фокусът е изцяло върху индивидуалните взаимоотношения, независимо дали са романтични или бизнес. Слънцето, ретроградният Меркурий и Марс в Риби засилват емоциите, но също така изваждат на повърхността всичко, което е било неясно.

Ретроградният Меркурий тук почти винаги носи завръщането на стари партньори или теми, които сте смятали за приключени. Може да се появи бивш партньор, може да се повтори модел, който сте смятали, че сте надраснали, може да се появи човек, който силно прилича на „стария“. Това не е наказание, а възможност да реагирате по различен начин.

Пълното лунно затъмнение във вашия знак носи сериозно лично нулиране. В любовта това често означава промяна на отношението ви към себе си във връзката: колко жертвате, колко се адаптирате, доколко позволявате на партньора си да определя ритъма. Някои Деви ще направят радикална промяна около затъмнението – от раздяла до ясно определяне на граници.

Юпитер в Рак, след 10 март, силно подкрепя вашия единадесети дом на приятелите и бъдещите ви планове. Това означава, че възможностите за любов идват чрез обществото, приятелите, онлайн общностите, но също така, че вашата среда може да бъде подкрепяща за промените, които правите във вашите взаимоотношения.

Когато Венера и Слънцето се преместят в Овен, вашият осми дом се активира. Това е мястото, където любовта става по-дълбока, по-интимна, но и по-взискателна. Връзките, които оцелеят в началото на месеца, могат да навлязат във фаза на по-голяма честност и емоционална близост. Тези, които приключват, отварят пътя за нова, по-здравословна динамика. Важно е да не се връщате към стари модели на самокритика и прекомерен контрол.

Везни

Везни навлизат в март с акцент върху ежедневието. Риби са вашият шести дом – работа, навици, здраве, рутина. В любовта това често означава, че връзката се изпитва чрез малките неща: как разпределяте отговорностите, кой се грижи за кого, как изглежда денят ви заедно

Ретроградният Меркурий в този сектор връща проблеми, които сте отлагали с години: дисбаланси в домакинските задължения, усещането, че правите всичко сами или обратното - че партньорът ви носи по-голямата част от тежестта. Марс увеличава нервността, затова е важно да не избухвате заради дреболии, а да разпознаете по-дълбокия проблем.

Затъмнението в Дева на 3 март се е състояло в дванадесетия дом, мястото на подсъзнанието, тайните и вътрешните страхове. Около тази дата може да имате силен сън, интуитивно прозрение или ситуация, която ясно показва какво вече не искате да търпите в любовта. Някои сенчести връзки (тайни афери, неясни връзки без имена) може да бъдат разкрити или прекратени.

Юпитер в Рак, след като премине директно на 10 март, засилва вашия десети дом – статус и кариера. Косвено това се отразява и на любовта: колкото по-доволни сте от това кой сте в света, толкова по-малко сте привлечени от връзки, в които трябва да се откажете от нещата. Вашият партньор може да се гордее с вашия успех или може да срещнете някой, който ви подхожда чрез работата.

От 6 март Венера навлиза в Овен, в опозиция на вашия знак, а на 20 март - в Слънцето. За Везни това е силен любовен период. Активизират се връзките, в живота ви влизат нови хора, обсъждат се стари връзки. Това не е месец за „половинчести“ връзки - или влизате в ясна, равностойна връзка, или историите, които висят, се разпадат.

Скорпион

За Скорпионите март набляга на сърцето. Риби са вашият пети дом – любов, деца, творчество, радост. Слънцето, Меркурий и Марс в Риби засилват романтиката, страстта, вдъхновението. Ретроградният Меркурий тук може буквално да върне стара любов, особено такава, която някога е била силна, но никога не е била напълно възродена.

Ако сте необвързани, това е месец, в който наистина можете да се влюбите, но също така е месец, в който е лесно да се увлечете в история, която е по-скоро проекция, отколкото истински човек. Важно е да следите действията, не само думите. Ако сте сгодени, връзката получава още един шанс за игра, флирт, съвместно творчество.

Затъмнението в Дева на 3 март попадна в единадесетия ви дом, така че е възможно да се разреши някаква „история в приятелския кръг“. Може би е имало влюбване, на което никога не сте дали шанс, може би връзка, която винаги е била „нито тук, нито там“. Сега можете ясно да видите кой е вашият партньор и кой е просто спътник в пътуването.

Юпитер в Рак, който на 10.3. се обръща директно, силно подкрепя вашето девето поле - любов от разстояние, култура, учене, духовност. Партньорът може да идва от други региони, от друга професия или общото търсене на смисъл ви сближава още повече.

Когато Венера и Слънцето се преместят в Овен, вашият шести дом се активира. Това основава взаимоотношенията: след романтичната вълна идват въпросите от ежедневието. Какво правите един за друг? Може ли тази връзка да оцелее в понеделник сутрин, а не само в специални моменти? Ако отговорът е „да“, това е месец, в който взаимоотношенията могат да се стабилизират.

Стрелец

Стрелец през март има ясно изразена ос дом-кариера, която винаги прелива в любовта. Риби е вашият четвърти дом, така че много емоционална енергия се изразходва в дома: семейство, съвместно съществуване, детски спомени. Ретроградният Меркурий в Риби връща стари семейни теми, които влияят на това как обичате днес - модели, които сте усвоили в детството.

Ако сте във връзка, това е моментът да разгледате как споделеното пространство, семейството и миналото оформят връзката ви. Марс в Риби може да засили напрежението у дома, така че е важно да не прехвърляте стреса върху партньора си.

Затъмнението в Дева на 3 март се е случило във вашия десети дом – вашият дом на статуса. В любовта това може да означава повратна точка: някои връзки стават по-публични, други се отдръпват от светлината на прожекторите, тъй като кариерата ви взема своето. Може да почувствате, че трябва да изберете различен баланс между личния и обществения си живот.

Юпитер в Рак, след 10 март, работи във вашия осми дом на интимност и дълбок емоционален обмен. Това може да донесе задълбочаване на връзката, повече доверие и готовност да споделяте дори най-трудните теми с партньора си. Ако сте необвързани, това често е свързано с вътрешно изцеление, което ви подготвя за по-здрава връзка.

От 6 март Венера в Овен, а от 20 март Слънцето в Овен, се преместват във вашия пети дом – чиста любов, страст и радост. Това е вашият любовен „акцент“ на месеца. Необвързаните Стрелци имат повишено привличане, повече възможности за срещи с нови хора, по-чести излизания. Заетите Стрелци получават шанс да върнат играта във връзката. Важно е да не бягате, ако нещата станат сериозни – нещо важно може да се изгради още сега.

Козирог

Козирозите наблягат на комуникацията през март. Риби са вашият трети дом, така че Слънцето, Меркурий и Марс носят много разговори, съобщения, малки пътувания, срещи. В любовта това означава, че ще говорите много, ще си кореспондирате, ще подновявате контактите. Ретроградният Меркурий тук е класически образ на съобщение от човек от миналото, случайна среща в квартала или подновен обмен с някой, който някога е бил важен.

Марс повишава тона, така че разговорите могат да бъдат напрегнати, но и по-честни. Това е подходящ момент за изясняване на недоразуменията във връзката – особено тези, които произтичат от неразбрани думи.

Затъмнението в Дева на 3 март се е случило във вашия девети дом. Това може да донесе повратна точка: пътуване с партньор, решение за връзка от разстояние, промяна на плановете за живот в чужбина. Някои Козирози ще осъзнаят точно тогава колко е важно за тях партньорът им да споделя техните ценности и мироглед

Юпитер в Рак, след 10 март, е във вашия седми дом. Това е мощен транзит за всички видове партньорства. Ако сте необвързани, вероятността за по-сериозна връзка се увеличава; ако сте сгодени, връзката може да придобие нова топлина и подкрепа. Разбира се, Юпитер не „гарантира“ щастие, но отваря врати.

Когато Венера и Слънцето влязат в Овен, вашият четвърти дом е подчертан. Връзката може да отиде крачка напред: съвместен живот, планове за преместване, дискусии за семейството. Ако връзката не е стабилна, сега е ясно дали е възможно да се изгради бъдеще заедно или не. Важно е да бъдете честни със себе си, не само с партньора си.

Водолей

Водолеите през март имат много конкретна любовна история: всичко е свързано със стойността. Рибите са вашето второ поле – самота, самоуважение, но и начинът, по който давате и получавате. Слънцето, Меркурий и Марс в Риби засилват въпросите: „Ценен ли съм? Получавам ли това, което давам?“ Ретроградният Меркурий връща ситуации, в които сте се съгласявали на по-малко, отколкото сте искали, и сега виждате последствията.

Ако сте във връзка, можете открито да говорите за това как се чувствате относно баланса на инвестициите си – не само финансово, но и емоционално. Ако сте необвързани, това е моментът да осъзнаете защо сте привлечени от определени видове връзки.

Затъмнение в Дева 3.3. то е засегнало вашия осми дом. Това е дълбока зона на споделени ресурси и интимност. Събитията около тази дата могат да донесат повратна точка във взаимоотношения, където има силна материална или емоционална зависимост. Може би осъзнавате, че сте поели твърде много отговорност, може би обратното - че разчитате на партньора си повече, отколкото ви е удобно.

Юпитер в Рак, след 10 март, укрепва шестия ви дом. Не звучи „романтично“, но помага за стабилизиране на ежедневието ви и с него способността да поддържате връзка. Колкото по-добра рутина имате, толкова повече енергия имате за любов.

Венера и Слънцето в Овен се преместват в третия ви дом през втората половина на месеца. Любовта тогава се свързва с комуникацията, движението, срещите с нови хора чрез ежедневни ситуации, онлайн, в квартала, при кратки пътувания. Ако сте необвързани, не подценявайте „малките“ възможности - съобщение, обаждане, разговор между другото може да означава много.

Риби

За Рибите това е един от най-важните месеци в годината по отношение на любовта. Слънцето, Меркурий и Марс във вашия знак ви поставят в центъра на вниманието. Чувствате се по-„в кожата си“, но и по-емоционални от обикновено. Ретроградният Меркурий връща стари любовни истории, но най-вече ви връща към самите вас: как сте влизали във връзки досега, какво сте премълчавали, къде сте забравили собствените си нужди?

Марс във вашия знак увеличава желанието и смелостта. Ако сте необвързани, е по-лесно да направите първата крачка, но е важно да не се впускате в спорове само защото не искате да сте сами. Ако сте във връзка, това е момент, в който можете ясно да видите къде партньорът ви полага усилия и къде не.

Затъмнението в Дева на 3 март се случи във вашия седми дом на партньорствата. Това е важен повратен момент. Връзките, които са имали основа, могат да станат по-силни, но с по-реалистични условия. Връзките, които се основават само на идеализация, могат да се разпаднат. Всичко, което е било „да или не“ от години, вече изисква ясен отговор.

Новолунието във вашия знак на 19 март е време за нови намерения: каква връзка искате, какъв партньор и най-важното, каква връзка искате със себе си. Ако приемете тази част сериозно, транзитите, които следват, ще ви бъдат от полза.