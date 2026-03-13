Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 16 до 22 март 2026 г.

Три зодиакални знака привличат истински късмет през цялата седмица, от 16 до 22 март 2026 г. Нова енергия пристига с пролетното равноденствие в петък, 20 март.

Това е началото на пролетния сезон в Северното полукълбо и също така отбелязва началото на астрологичната Нова година, тъй като Слънцето навлиза в първия знак на зодиака, Овен. Това е мощно време да стъпите в нова времева линия, знаейки, че работите заедно с Вселената.

Меркурий също така заема директно движение в Риби на 20 март. Меркурий е ретрограден от 26 февруари, което ви насочва да забавите темпото и да размислите, преди да продължите напред. Сега, когато Меркурий заема директно движение, заедно с навлизането на Слънцето в Овен, вие навлизате в мощен и щастлив период. Това е вашият шанс да прегърнете нови начала в живота си и да направите тази година най-щастливата си досега .

1. Рак

Поемете късмет с мечтите си, скъпи Раци. Новолунието в Риби изгрява в сряда, 18 март. Това е невероятно време да наблюдавате какви нови предложения и възможности идват, знаейки, че сте предопределени да предприемете действия.

Трудно е да чувстваш, че не си в състояние да продължиш напред, но това вече не е така. Това, което си представяш и на което отдаваш умствената си енергия, е това, което призоваваш в живота си. Бъдете внимателни към мислите си и се пригответе да поемете риск, за да осъществите най-смелите си мечти .

Новолунието в Риби носи ново начало в живота ви, но това не е единственият транзит, който ви носи късмет в идните дни. Меркурий се установява директно в Риби в петък, 20 март, помагайки ви да продължите напред с яснота и мъдрост. Можете да се доверите на предложенията, които ви заобикалят в момента, знаейки, че сте свършили работата, за да заслужите по-добър живот.

2. Лъв

Заслужаваш ново начало, Лъв. С преминаването на Слънцето в Овен в петък, 20 март, започваш мощен период на късмет и трансформация в живота си. Енергията на Овен управлява късмета и изобилието. С Нептун и Сатурн също в този огнен знак, работиш с чисто нова енергия.

Слънцето управлява действията, които предприемате, докато Нептун помага да насочите душата си към вашата божествена цел . Това е енергията, от която се нуждаете, за да разберете точно в каква посока да поемете живота си. Само не се обезсърчавайте от това, което Сатурн изисква от вас. Никоя голяма мечта не е лесна, но това не означава, че не си струва.

Тази седмица трябва да се съсредоточите върху това, което искате да започнете или инициирате в живота си през това време. Обърнете внимание на възможностите, които се появяват, и на това, което чувствате призвани да изследвате. Промените, които правите в момента, не са повърхностни. По-скоро вие най-накрая избирате пътя, който е в съответствие с вашата душа.

3. Скорпион

Животът ти е на път да стане невероятен, Скорпиони. Вече преживяхте как Юпитер заема директно място в Рак на 10 март. И все пак, тази седмица е моментът, в който най-накрая ще получиш яснота какво трябва да направиш.

В момента сте призовани да действате. Заобиколени сте от възможности, но вие трябва да сте този, който ще се възползва от тях. В неделя, 22 март, Марс в Риби прави тригон с Юпитер в Рак, давайки ви силата да знаете какво трябва да правите и да следвате, докато всичките ви мечти се сбъднат.

Не е писано да бъдете пасивни през този период, Скорпиони. Време е да бъдете решителни и готови да преследвате това, което искате. Не си губете времето в прекалено мислене или поддаване на съмнения в себе си. Вместо това, прегърнете най-увереното си аз и когато се появи възможност да промените живота си, грабнете я.