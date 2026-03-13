Любопитно:

Христо Янев трябва да изпълни сериозни условия, ако иска да остане в ЦСКА

13 март 2026, 10:03 часа 372 прочитания 0 коментара

ЦСКА със сигурност не започна сезона по добър начин. Но след раздялата с Душан Керкез и назначаването на Христо Янев като старши треньор, „армейците“ се вдигнаха. Те започнаха да играят хубав футбол и да постигат задоволителни резултати, като в момента се борят както за Купата на България, така и за място в топ 4 в Първа лига. Но, ако Христо Янев иска да остане начело на ЦСКА, отборът трябва да изпълни много по-сериозни условия.

Купата на България или второ място в Първа лига са целите пред Христо Янев

Според колегите от „Тема спорт“, за да се задържи като старши треньор на ЦСКА, Христо Янев трябва или да спечели Купата на България с отбора, или да завърши на второ място в Първа лига. Ако „армейците“ спечелят купата, те ще участват в квалификациите за Лига Европа. А ако са втори в първенството, най-вероятно ще бъдат в квалификациите за Лигата на конференциите. Вероятността мястото под върха в Първа лига да осигури място в квалификациите за Лига Европа е малко, тъй като за целта трябва Лудогорец да спечели Купата на България, а Левски да завърши трети в шампионата. Второто условие изглежда далеч от реалността.

Христо Янев

ЦСКА отпадна на бараж през последните две години

ЦСКА не взе участие в Европа през последните две години, след кат отпадна на бараж първо от ЦСКА 1948, а след това и от Арда. Именно затова целите, които са поставени пред Христо Янев са толкова високи. В скорошно интервю самият той каза колко е важно за ЦСКА да играе в Европа: „Няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде в Европа. Ако не го разберем, никой от нас няма място в отбора“. Ако „армейците“ се класират за някой от евротурнирите, но не чрез спечелване на купата или второ място в първенството, това няма да означава сигурен край на престоя на Христо Янев начело на ЦСКА.

Николай Илиев
