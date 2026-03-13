Христо Грозев намекна за голямо разследване: "Очаквайте скоро" (ВИДЕО)

Любопитно:

Със загадъчен 12-секунден видеоклип в профила си в X, показващ месене на тесто, българският разследващ журналист Христо Грозев издаде, че "скоро" ще бъдат публикувани "Досиетата на Христо". Това е текущата разследваща работа на журналиста от Bellingcat, в която се очакват нови документални проекти. "Досиетата" ще се фокусират върху разкриването на тайни руски операции, разузнавателни агенти от ГРУ и ФСБ, саботажни заговори в Европа и др.

Грозев, който беше в основата на филма за Алексей Навални и разкриването на извършителите на отравянето на опозиционера с новичок, е издирван от Руската федерация. От делото срещу осъдените във Великобритания българи - шпиони на руските служби - се разбра, че един от големите им планове, спуснат от Кремъл, е бил отвличане на разследващия журналист: Христо Грозев през шпионски очила: Архивът по делото срещу осъдените българи в Лондон (ВИДЕО, СНИМКИ).

Какво се знае за "досиетата"?

Въпреки всичко Христо Грозев продължава да публикува съдържание, свързано с идентифицирането на незаконни руски шпиони и показващо как проследява руски разузнавачи, пътуващи под фалшиви самоличности.

Последната му работа се фокусира върху руската военна разузнавателна единица 29155, отговорна за саботажи и убийства в цяла Европа, включително заговори, насочени срещу украинския президент Володимир Зеленски през 2022 г.

Грозев продължава и разследването на българската шпионска мрежа, действала от Великобритания, която го е следяла. Не спира и търсенето на издирвания мениджър на Wirecard Ян Марсалек, свързан с руските разузнавателни служби - именно той е бил връзката на българските шпиони с Москва.

