"Светът гърми, остров на стабилност сме": Русия бълнува, а Украйна показва нови чудеса във военните технологии (ОБЗОР - ВИДЕО)

"В цял свят напрежение, турбуленции, взривове – а ние сме стабилни". Думите са на председателя на Думата (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин – и са пореден пример как политиците в цял свят се надпреварват да говорят пълни глупости. Специално в Русия единственото стабилно нещо е, че вече пета година не може да победи Украйна, след като уж руската армия е втората в света:

Situation in the madhouse. "Russia remains stable despite global tensions and explosions elsewhere," State Duma speaker Vyacheslav Volodin says. #Russia pic.twitter.com/F1Ey2zdROT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2026

Ще има ли скоро мир там? Потвърдено директорът на Руския инвестиционен фонд Кирил Дмитриев се срещна във Флорида със Стив Уиткоф, специалния пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток, и Джаред Къшнър, зетя на Тръмп. Новини от тази среща извън клишета няма, но е явно, че Дмитриев продължава да прокарва линията на Кремъл да се изкушава Тръмп с имагинерни икономически облаги, така че да няма истински американски натиск върху Русия да търси справедлив мир в Украйна.

Наскоро украинският президент Володимир Зеленски заяви, че има прозорец от около половин година, в който това би могло да се случи – но го каза преди американският президент Доналд Тръмп да реши да нападне Иран и да обърне света с краката нагоре. Сега пред Politico Зеленски отново коментира темата, но през призмата на отношенията си с руския диктатор Владимир Путин. "Разбира се, че се мразим. Той е убиец, опита се да ни окупира и уби толкова хора, а ние отговорихме и той загуби много войници", каза Зеленски, но поясни изрично: "Мирът не е емоционално нещо. Омразата е емоция. А мирът е много конкретен документ, който може да даде на нашия народ възможността да живее и да спре войната. Ето защо е приоритет. Не става въпрос за лични нагласи. Не става въпрос за личности":

Reporter: Do you hate Putin?

Zelensky: Of course. I think we hate each other.



Reporter: So Trump is right?

Zelensky: In this, he is right. (Laughs) pic.twitter.com/Qb8bP4xt0G — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026

Но докато Украйна търси мир, тя не е толкова глупава, че да не се готви за война. Вчера Зеленски и румънският президент Никушор Дан подписаха споразумение за сътрудничество, включително в областта на дроновете. Зеленски посети и украински военни пилоти, трениращи на изтребители F-16 в Румъния – ОЩЕ: Украйна и Румъния започват военно сътрудничество и съвместно производство на оръжие (СНИМКИ, ВИДЕО)

Zelensky met Ukrainian F-16 pilots training in Romania, saying the first pilots began training there in 2024 and some are already flying combat missions against Russian forces. #Ukraine pic.twitter.com/aQoi5YGf8Z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2026

И още – украинският министър на отбраната Михайло Федоров каза, че Украйна вече дава достъп на партньори до системата "Делта". Това е украинска система за комуникация и обмен на данни за координиране на действията на различни военни части. Със споделяните данни може да се обучават невронни мрежи, които автоматично откриват наземни и въздушни цели в рамките на "Делта". Освен това, в Днепропетровска област вече 42 километра пътища, които са в обсега на руските FPV дронове, са покрити с антидрон мрежи - ОЩЕ: Военна тайна: Страна от НАТО иска да купи украинската бойна информационна система "Делта" (ВИДЕО)

Ukraine has installed anti-drone protection along 42 kilometers of roads in the Dnipropetrovsk region, Ukraine's defense minister Fedorov announced. #Ukraine pic.twitter.com/EncuukfVkU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2026

Колко напред отиват нещата в технологично отношение заради войната личи и от пример от Константиновка. Там наземна роботна система, която доставяла муниции и храна на войници от 100-тна украинска бригада, е засякла на връщане други украински войници, като един от тях бил ранен. Роботът предлага помощ на войниците чрез гласово съобщение от оператора си и изнася ранения войник - ВИЖТЕ ВИДЕО. А на този фон, известният Z-канал "Архангел Спецназ" разказва, че мобилните огневи групи в Русия стават основен инструмент за противодействие на увеличаващите се като брой и количество на дронове украински въздушни атаки, защото нямало достатъчно зенитни ракети да бъдат спирани украинските безпилотни системи. Обаче: "В Крим някои подразделения са принудени да отчитат всеки случай на използване на оръжие. В случай на стрелба, отчет за изразходвани боеприпаси трябва да бъде излъчена на живо по радиото, дори ако атаката е отблъсната. С други думи, бюрократичната машина в някои подразделения дава приоритет на попълнения дневник пред информацията дали атаката е отблъсната и има ли наши жертви. И ако няма фото или видеодоказателства за това къде е било използвано оръжието, войникът ще трябва да напише доклад, обясняващ своя "провал":

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сериозно увеличение на интензивността на сухопътните военни действия на дневна база отчита украинският генщаб, макар че като цяло ситуацията е далеч от най-горещите дни във войната досега. На 12 март са станали общо 154 бойни сблъсъка, с 26 повече спрямо 11 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 292 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 30 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4321 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 нагоре. Руската армия е използвала 9112 FPV дрона, което с около 100 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления традиционно не се променят – по 28 руски пехотни атаки е имало при Гуляйполе, Запорожка област, както и североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Само че в Краматорското направление, от Часов Яр към Константиновка пак не е имало нито една руска пехотна атака. Украинският военен телеграм канал "Офицер" обаче констатира, че в това направление руските бомбардировки с авиобомби се увеличават и те систематично сриват град Краматорск, превръщайки го в руини. В Покровското направление са спрени 27 руски пехотни атаки – няма друго основно направление, в което за последните 24 часа да е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки.

Много смешен за пореден път е обзорът на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" - при Вовчанск хем руснаците напреднали, хем "от месеци боевете бушуват по старите линии". И още: "На Запорожкия фронт се появиха кадри от удари край Приморско (бел. ред. - Ореховското направление), които опровергават предишните славни съобщения за предполагаемите ни успехи по-на север". Месеци наред се бием при Новоданиловка и Новоандреевка, добавя за Ореховското направление друг руски Z-канал в лицето на "Рибар", а в дневния обзор на канала се констатира как северно от Покровск, при Билецко (сектор Добропиля) боевете продължават без промяна на позиции.

Що се отнася до Запорожкото направление, но с поглед към Гуляйполе, геолокализирани видеокадри (18+, могат да се видят от регистрирани потребители на "Х", намират се под снимките с геолокализацията) показват украински напредък чак при Успеновка, през река Янчур. Украинците вървят от север на юг, застрашавайки флангово руските части в Гуляйполе и логистиката им от Велика Новоселка.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 126 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 80 от тях са били клас "Шахед". Според сутрешната сводка на украинските ВВС са свалени общо 117 от всички изстреляни руски дронове. На 7 места в Украйна са нанесени удари от преминалите през украинската ПВО руски безпилотни системи – ОЩЕ: Русия още не е изгасила свой ключов петролен терминал, а Украйна вече удари военно летище и химически завод (ВИДЕО)