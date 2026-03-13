Правителството на Гюров:

Хулио Веласкес има сериозна задача в Левски: медиите са размътили главата на една от звездите

13 март 2026, 10:31 часа 95 прочитания 0 коментара

В Левски колективът изглежда като едно от основните неща, които държат отбора заедно. Естествено, има някои футболисти, които изпъкват над другите и то по много начини. Един от тях е Майкон, който беше в страхотна форма през първия полусезон. Именно изявите му на терена доведоха до непрестанни хвалби от медиите в родината му – Бразилия. И не само това – защитникът бе определен за най-скъпият играч не само на „сините“, а като цяло в Първа лига от специализирания сайт „Transfermarkt“.

Хвалбите са размътили главата на Майкон

Но според колегите от „Мач Телеграф“ старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще има сериозна задача, свързана именно с Майкон. Хвалбите от бразилските медии, които го спрягат за трансфер в Испания и други големи футболни страни, са размътили главата на бразилеца и той е започнал да допуска значително по-голям брой грешки. Въпреки добрите му представяния, Веласкес и щабът му ще искат да изгладят някои детайли и да подобрят показателите на левия бек.

Още: Край на сагата! Спряган за Левски се събра с низвергнат от ЦСКА

Майкон

Майкон е загубил топката доста пъти в последните мачове на Левски

Пример за все по-чести грешки ни Майкон са такива, които директно са довели до удар към вратата на Левски. Тоест, той губи топката или като сгреши някое подаване, или като я задържи прекалено дълго и му я отнемат. В последния мач на Левски бразилецът даде едва 34 успешни паса в половината на Локомотив Пловдив от 43 опитани. По-лошо представяне по този показател постигна само в мача срещу Локомотив София. Така в двата мача Левски е загубил топката общо 25 пъти заради действията на бразилеца. А в последния мач срещу Лудогорец, „орлите“ са спечелили 20 пъти топката след грешки на Майкон.

Още: Бивш международен съдия обясни защо Димитър Димитров правилно е дал дузпа за Левски срещу Локо Пловдив

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Майкон Араужо Дос Сантос Хулио Веласкес
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес