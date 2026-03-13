Хулио Веласкес има сериозна задача в Левски: медиите са размътили главата на една от звездите

В Левски колективът изглежда като едно от основните неща, които държат отбора заедно. Естествено, има някои футболисти, които изпъкват над другите и то по много начини. Един от тях е Майкон, който беше в страхотна форма през първия полусезон. Именно изявите му на терена доведоха до непрестанни хвалби от медиите в родината му – Бразилия. И не само това – защитникът бе определен за най-скъпият играч не само на „сините“, а като цяло в Първа лига от специализирания сайт „Transfermarkt“.

Хвалбите са размътили главата на Майкон

Но според колегите от „Мач Телеграф“ старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще има сериозна задача, свързана именно с Майкон. Хвалбите от бразилските медии, които го спрягат за трансфер в Испания и други големи футболни страни, са размътили главата на бразилеца и той е започнал да допуска значително по-голям брой грешки. Въпреки добрите му представяния, Веласкес и щабът му ще искат да изгладят някои детайли и да подобрят показателите на левия бек.

Още: Край на сагата! Спряган за Левски се събра с низвергнат от ЦСКА

Майкон е загубил топката доста пъти в последните мачове на Левски

Пример за все по-чести грешки ни Майкон са такива, които директно са довели до удар към вратата на Левски. Тоест, той губи топката или като сгреши някое подаване, или като я задържи прекалено дълго и му я отнемат. В последния мач на Левски бразилецът даде едва 34 успешни паса в половината на Локомотив Пловдив от 43 опитани. По-лошо представяне по този показател постигна само в мача срещу Локомотив София. Така в двата мача Левски е загубил топката общо 25 пъти заради действията на бразилеца. А в последния мач срещу Лудогорец, „орлите“ са спечелили 20 пъти топката след грешки на Майкон.

Още: Бивш международен съдия обясни защо Димитър Димитров правилно е дал дузпа за Левски срещу Локо Пловдив