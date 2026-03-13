Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 16 до 22 март 2026 г.

В най-щастливия ден от седмицата за вашия зодиакален знак, от 16 до 22 март 2026 г., ще осъзнаете, че можете сами да създадете късмета си .

Тази седмица е доминирана от енергията на Риби и Овен. Новолунието в Риби изгрява на 18 март, точно преди началото на сезона на Овен на 20 март. Овенът ви дава смелост да продължите с това, което сте започнали с Новолунието. След това, когато Меркурий се позиционира директно в Риби на 20 март, заедно с пролетното равноденствие, вие се чувствате центрирани и ангажирани да инвестирате в ново начало.

Освободете се от това, през което сте преминали от началото на 2026 г. Докато вселената се заговорничи да ви донесе щастливи възможности и прозрения, знайте, че и вие можете да проявите собствения си късмет. Действайте в съответствие с желанията си и вярвайте, че щастливото ново начало, за което мечтаете, най-накрая пристига.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: петък, 20 март

Фокусирайте се върху бъдещето, Овни. Вашето слънчево завръщане и зодиакален сезон започват в петък, 20 март, когато Слънцето се премества в мощен и смел Овен. Това е време за обновление и поглед напред, а не към миналото.

Уверете се, че се подготвяте за ново начало. Това е интензивна и щастлива енергия, с която да работите, и всичко това изисква да предприемате действия. Край на отлаганията или прекаленото мислене. Доверете се на себе си достатъчно, за да знаете кое е във ваш най-добър интерес.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: сряда, 18 март

Телец, обърнете внимание кой влиза в живота ви. Новолунието в Риби изгрява в сряда, 18 март. През това време в живота ви влиза някой нов, който се оказва полезен за това, към което работите в момента. Този човек може да пристигне неочаквано или да е някой, с когото обикновено не се свързвате. И все пак, трябва да прегърнете тази връзка.

Уверете се, че сте отворени за срещи с нови хора и създаване на съюзи през това време. Тази връзка е част от ново начало в живота ви, помагайки ви да проявите по-голямо изобилие.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: събота, 21 март

Вселената ви подкрепя, Близнаци. В събота, 21 март, Марс в Риби прави тригон с Юпитер в Рак, носейки невероятна енергия към вашето професионално и финансово състояние. Марс в Риби ви помага да постигнете напредък и да предприемете действия в кариерата си. Това е особено важно, тъй като Меркурий се насочва директно на 20 март, давайки ви зелена светлина да продължите напред.

Тъй като Сатурн и Нептун също са извън Риби, това е много благоприятен и изобилен период за вашата кариера. Докато се фокусирате върху кариерните си стъпки, Юпитер в Рак подкрепя пътя към по-голямо богатство . Уверете се, че сте готови да предприемете действия и се доверете на времето за всичко.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: петък, 20 март

Настройте се към целта си, Раци. Сезонът на Овен започва в петък, 20 март. Този огнен знак управлява вашата работа и цел. Докато сезонът на Овен е известен с това, че носи нови предложения за работа или по-голяма яснота за вашата божествена цел , тази година е по-интензивна от обикновено.

Със Сатурн и Нептун тук, вие наистина се подготвяте за дългосрочен успех. Това е нещо повече от просто доходоносна или успешна работа. Нептун ви помага да откриете своята цел, докато Сатурн затвърждава позицията ви, така че да можете да се доверите, че това, което започвате сега, ще продължи години наред.

