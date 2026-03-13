Лайфстайл:

Левски удари джакпота с новия на „Герена“

13 март 2026, 10:53 часа

В Левски се наложи да привлекат нападателя Марко Дуганджич на пожар, след като Мустафа Сангаре се контузи и ще отсъства поне до края на редовния сезон. Малиецът може да пропусне и част от плейофите в Първа лига. Хърватското острие пристигна със свободен трансфер на „Герена“, а „сините“ могат да бъдат много доволни от него, тъй като физическите тестове, които са му направени, показват, че е в много добра форма.

Марко Дуганджич не е играл в официален мач от ноември 2025 г.

Това със сигурност е изненадало много хората в Левски, тъй като Дуганджич е играл последния си официален мач в края на ноември 2025 г. Тогава той е бил част от корейския ФК Сеул, но е разтрогнал договора си с клуба в началото на 2026 г. Според колегите от „Мач Телеграф“, лично старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес е останал изключително доволен от показателите на Марко Дуганджич.

Марко Дуганджич и Даниел Боримиров

Дуганджич е готов да играе 90 минути

Според резултатите хърватинът ще бъде готов да играе 90 минути в някой от следващите мачове на Левски. Очакванията са новото попълнение да направи дебюта си за Левски още в следващия мач на „сините“. Те играят срещу Берое в Стара Загора, в неделя, 15 март, от 17 ч. Естествено, Марко Дуганджич няма как да е титуляр при наличието на Хуан Переа, но най-вероятно хърватинът ще влезе като резерва.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
