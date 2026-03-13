Астероид причини мегацунами край бреговете на Европа

Астероид, паднал на Земята преди приблизително 43-46 милиона години, остави след себе си гигантски кратер в Северно море, а ударът му предизвика цунами с височина над 100 метра. Това съобщава ScienceDaily, позовавайки се на проучване, публикувано в списанието Nature Communications.

Кратерът Силвърпит се намира на около 700 метра под южната част на Северно море, на 129 километра от брега на Йоркшир в Обединеното кралство. Геолозите за първи път идентифицираха тази формация през 2002 г. Кратеът, който е с ширина три километра и пръстен от кръгови разломи с дължина около 20 км, отдавна предизвиква разгорещени дебати сред учените.

Екип от изследователи, ръководен от д-р Джуисдин Никълсън от университета Хериот-Уат в Единбург, с подкрепата на Съвета за изследване на природната среда (NERC), най-накрая разбраха произхода му.

Използвайки сеизмични изображения, микроскопски анализ на скални фрагменти и компютърно моделиране, учените установиха, че това образувание е един от най-редките ударни кратери на Земята. Ранни проучвания показват, че тази структура може да се е образувала от удара на високоскоростен астероид.

Учени откриха огромен кратер в Южен Кита, образуван от удар на астероид преди 10 000 години. Ударът освободи енергия, еквивалентна на 600 000 тона тротил.

Изследването е публикувано в списанието Matter and Radiation at Extremes, пише Interesting Engineering. Учените смятат, че ударът е оказал значително влияние върху околността. Те са открили доказателства, че кратерът Джинлин е образуван от удар на астероид. Учените вярват, че ударът на астероида е оказал дълбоко въздействие върху околната среда, променяйки ландшафта.

Чен Минг, изследовател в Центъра за напреднали изследвания на науката и технологиите за високо налягане и съавтор на изследването, обясни, че ударът е освободил енергия, еквивалентна на 600 000 тона тротил, което е сравнимо с разрушителната сила на 40 атомни бомби, хвърлени върху Хирошима.

За да потвърдят, че кратерът е образуван от удар на астероид, учените са изследвали кварцови проби от мястото за признаци на планарна деформация - микроскопични стъклени плочи, които се образуват, когато кристалната решетка се разруши от екстремното налягане и температура, възникващи по време на удар.

