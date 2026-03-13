САЩ са готови с най-голямата продажба на оръжие за Тайван, чакат само Тръмп да отиде при Си Дзинпин

Голям пакет оръжия от САЩ за Тайван, който включва модерни ракети прехващачи, е готов за одобрение от президента Доналд Тръмп и може да бъде подписан след посещението му в Китай този месец, съобщава Reuters, позовавайки се на източници, запознати с преговорите. Цената на сделката е около 14 милиарда долара и ще бъде най-голямата досега в историята за демократично управлявания остров, който е изправен пред постоянно нарастващ военен натиск от страна на Пекин.

Източници, запознати с нагласите на администрацията, казват пред Reuters, че сделката е била държана в тайна преди планираното пътуване на Тръмп до Пекин, което ще се проведе от 31 март до 2 април. Там той ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин. Споразумението може да бъде обявено след завръщането му.

През февруари Си заяви пред Тръмп, че продажбата на оръжие на Тайван, за който Китай претендира като своя територия, трябва да се третира с „предпазливост“.

Действията на републиканеца за сключване на изгодна търговска сделка с Китай предизвикаха опасения сред някои наблюдатели, че той може да ограничи военната подкрепа на САЩ за Тайпе. Само че одобрението на оръжията, което е във финален етап, предполага, че администрацията планира да поддържа или дори да увеличи подкрепата си за Тайван.

PAC-3 и NASAMS

Пакетът се състои основно от противовъздушни ракети PAC-3 и NASAMS, казва един от източниците. „Веднага щом президентът даде зелена светлина, те са готови да бъдат официално обявени. Всичко е готово“, добавя той.

Други 6 милиарда долара за „асиметрични“ отбранителни способности също очакват одобрение и могат да бъдат обявени в свързани или последващи пакети. Не се споменава обаче за какви оръжия става въпрос.

Снимка: Getty Images

Националната стратегия за сигурност на Тръмп, публикувана миналата година, гласи, че възпирането на конфликтите около Тайван е приоритет за Вашингтон, „в идеалния случай чрез запазване на военно превъзходство“.

Отлагане, за да не се разстрои Си Дзинпин

Миналия месец The New York Times съобщи, че пакетът е бил отложен, за да не се разстрои Си преди посещението на Тръмп в Китай.

Въпреки това одобрените от Тръмп продажби на оръжие на острова през втория му мандат вече надхвърлиха сумата, одобрена от неговия демократичен предшественик Джо Байдън за четири години, включително пакет от 11 милиарда долара през декември за различни ракети, дронове, артилерия и части за самолети.

Парламентът на Тайван упълномощи правителството да подпише договори за четири оръжейни системи, включени в този пакет от 11 милиарда долара, преди официалното одобрение на разходите от страна на депутатите, за да се гарантира, че сделката ще бъде сключена в срок.

Анализатори казват, че от десетилетия насам американските администрации са съобразявали одобрението на оръжия за Тайван с чувствителните политически ангажименти с Пекин.

Китайското външно министерство заяви пред Reuters, че „противопоставянето на правителството срещу продажбата на оръжие от САЩ на китайския регион Тайван е последователно и недвусмислено“. Китай, който счита Тайван за своя територия, редовно изисква от САЩ да спре да му продава оръжие.

Служител от Белия дом е потвърдил, че се подготвят одобрения за още оръжие: „Процесът по продажбата на оръжие е в ход. Няма промяна в нашата политика по отношение на Тайван".

Какво казва Тайван?

Два източника от Тайван, запознати с въпроса, посочват, че Вашингтон многократно ги е уверявал в подкрепата си, но предстоящата среща на върха в Пекин е източник на несигурност.

Китай се опитва да забави продажбата на оръжие от САЩ на Тайпе и се стреми да създаде по-благоприятна атмосфера преди срещата на Тръмп със Си Дзинпин, включително чрез смекчаване на военния натиск върху острова, казва друг източник от Тайван, запознат с въпроса и добавя: „Ние обаче имаме доверие в Тръмп. Пекин е подценил стратегическата визия на Белия дом".

Снимка: NASAMS, Getty Images

Министерството на отбраната на Тайван казва пред Reuters, че проектите за закупуване на оръжие са преминали „предварителна координация“ със САЩ, а Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ е предоставила информация за артикулите, които ще бъдат закупени, и графиците за доставка. Министерството на отбраната на Тайван съобщи през януари, че предстои сключване на сделка за оръжие със САЩ, обхващаща четири артикула, но каза, че не може да даде подробности, преди те да бъдат предоставени на Конгреса на Щатите, което е обичайната процедура за одобрение на такива продажби.

Държавният департамент на САЩ заяви, че подкрепя увеличаването на разходите за отбрана на острова. Реймънд Грийн, най-високопоставеният дипломат на Вашингтон в Тайван, каза през януари, че САЩ са „напълно ангажирани да доставят критично важни системи възможно най-бързо“.

