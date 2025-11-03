Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 3 до 9 ноември 2025

През седмицата от 3 до 9 ноември 2025 г. късметът най-накрая ще споходи три зодиакални знака. Късметът не е просто нещо, което се случва, а енергия, с която можете да се научите да работите. Макар че може да отнеме време, за да повярвате искрено, че всичко се случва за ваше най-добро, тази промяна в начина на мислене може да промени живота ви.

Късметът се определя от поредица от положителни и често неочаквани преживявания. И все пак, ако можете да вярвате, че винаги имате късмет и че всичко винаги се развива във ваша полза, тези неочаквани преживявания ще станат част от живота ви. Бъдете внимателни към начина си на мислене в следващите дни. Практикувайте благодарност за това, което се надявате да получите, говорете така, сякаш вече е ваше, и се доверете, че всичко наистина се случва по начина, по който е предопределено.

Марс ще премине в Стрелец във вторник, 4 ноември, увеличавайки мотивацията и желанието ви да се възползвате от нови възможности. През това време не се вкопчвайте в конкретен резултат или план, а се отдайте на посоката, в която сте насочени. Това е шанс за вас да практикувате божествено доверие и искрено да вярвате, че следващият ви голям пробив вече е на път към вас.

Чрез доверие и откритост, Венера в Скорпион ще започне да ви носи изобилие в живота, считано от четвъртък, 6 ноември. Венера в Скорпион ви дава това, от което най-много се нуждаете, и е дълбоко свързана с вашата енергия и начин на мислене. В края на краищата, никога не можете да заблудите вселената.

Докато енергиите на Стрелец и Скорпион носят мощна и божествена енергия, най-забележителното събитие на седмицата е Пълната Суперлуна в Телец в сряда, 5 ноември. Това е втората от поредица от четири Суперлуни, които ще доведат до Новата година през януари 2026 г. Тази обаче е най-голямата и най-ярката. Ще видите как наградите за работата ви започват да се стичат. Суперлуната увеличава способността ви да се проявявате и укрепва енергията около вас, така че се съсредоточете само върху късмета, който искате да призовете, а не върху страховете, които все още може да таите.

1. Овен

От теб зависи да предприемеш действия, скъпи Овни. Марс ще премине в Стрелец във вторник, 4 ноември, където ще остане до 15 декември. Марс диктува твоята концентрация и решителност, а в Стрелец те кани да разшириш живота си, да поставиш нови начала и да привлечеш по-голямо изобилие. Марс не чака никого.

Меркурий също ще започне своята ретроградност в Стрелец на 9 ноември и ще остане там до 17 ноември, преди да се върне в Скорпион. Този период представлява завръщането към предишна идея, мечта или възможност. След това ще прекарате остатъка от фазата на Марс в Стрелец, правейки магия да се случва в собствения ви живот.

Марс в Стрелец ви помага да разберете по-голямата картина. Тази енергия ви призовава да отворите ума си и да се заемете с нови възможности. Въпреки че тук има голям късмет, ще трябва да поемате и рискове. Независимо дали става въпрос за нови възможности за кариера, пътуване или личен проект, ще трябва да предприемете действия и да започнете този процес.

Бъдете ясни относно намеренията, които си поставяте, но също така обмислете всяка възможност, която се изпречи на пътя ви. Въпреки че сте предопределени за изобилие, може да го откриете на най-неочаквани места, така че трябва да сте готови да поемете риск.

2. Дева

Има толкова много неща, за които да бъдеш благодарен, Дево. Новолунието в Телец изгря на 27 април, носейки късмет, изобилие и ново начало. Телецът е плодороден земен знак и такъв, който представлява големи богатства, така че този лунен цикъл е от решаващо значение за твоя житейски път.

След Новолунието в Телец, вие се пробуждате за това, което е възможно отвъд строгите планове, които някога сте си правили. Позволили сте си да бъдете изкушени от съдбата и сте започнали да се доверявате на интуицията си да ви води към това, което е предопределено за вас. Преди да помислите за това какво предстои, отделете малко време и обърнете внимание на всичко, за което трябва да сте благодарни. Това ще бъде ключово в следващата ви глава.

Пълната Суперлуна в Телец ще достигне своя връх в сряда, 5 ноември, завършвайки един цикъл и божествено ви насочвайки към следващата ви глава. Когато този цикъл достигне точка на успех, ще започнете да виждате наградите за вашите усилия и решения. Това ще ви позволи да получите неочаквано предложение или финансов подарък. Може внезапно да осъзнаете, че е време да направите своя избор.

Телецът говори за физически комфорт, лукс и стабилност, така че практикуването на благодарност за това, което вече сте проявили, ще ви помогне да призовете по-голямо изобилие. Заземете се, кажете благодаря на вселената и се възхищавайте на това как всичко се е получило зад кулисите.

3. Риби

Обичайте живота си, скъпи Риби. Венера ще влезе в Скорпион в четвъртък, 6 ноември, и ще остане там до 30 ноември. Това е период на финансово изобилие, късмет и божествени възможности, които ще ви позволят да се влюбите в живота си.

През последните няколко години сте били в период на огромна работа и усилия. Макар и необходимо, това ви е накарало да забравите, че не винаги е нужно да работите усилено за това, което заслужавате. Има нещо ценно в това да сте на правилното място в точното време. Това е точно енергията, която Венера в Скорпион представлява, тъй като сте поканени да вярвате в съдбата.

Венера в Скорпион носи късмет и изобилие, но също така трябва да бъдете честни за това, което наистина искате и за което мечтаете. Скорпионът е алхимикът, който превръща най-трудните моменти в живота в най-големия си триумф. И все пак, този воден знак разкрива и вашата вътрешна истина. Това не е моментът да се самоубеждавате за каквото и да било или да се страхувате от това, което искате да преследвате. Само като прегърнете истината и позволите на вселената да ви води, най-накрая ще можете да създадете живот, който обичате от все сърце.