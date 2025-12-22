Войната в Украйна:

Обявиха причината за смъртта на Роб Райнер и съпругата му

22 декември 2025, 10:28 часа 406 прочитания 0 коментара
Роб Райнер и съпругата му Мишел са починали в резултат на "множество наранявания, причинени от остър предмет". Това сочат нови документи на Съдебномедицинската служба на окръг Лос Анджелис, в които е посочена причината за смъртта им, съобщи CNN. Съдебният лекар е определил причината за смъртта като "убийство", показват документите. Нараняванията са такива, които се причиняват от остри предмети. По време на пресконференция окръжният прокурор на Лос Анджелис заяви, че Ник Райнер е използвал нож, за да убие родителите си.

Според новоразкритите съдебномедицински документи, известният режисьор и съпругата му са починали в неделя, 14 декември – денят, в който телата им по-късно са били открити и властите са били повикани в дома на двойката в Западен Лос Анджелис. 

Още: След убийството на Роб Райнер и жена му: Смъртна присъда грози сина им

Дъщерята на семейство Райнер, Роми, е отишла да провери родителите си същия ден около 15:00 ч. местно време и е открила телата им, съобщи източник. След това тя е отишла в дома си отсреща и е помолила приятел, който е отсядал при нея, да се обади на телефон 911, допълни източникът. Телата са били намерени в основната спалня на дома, съобщи полицията.

В документите на съдебния лекар се посочва, че тленните останки на семейство Райнер са готови да бъдат предадени на най-близките им роднини.

Скандал преди убийството

От ляво надясно: Мишел Райнер, Роб Райнер, Джейк Райнер, Роми Райнер и обвиненият в убийството на родителите си Ник Райнер; снимка: Getty Images

Въпреки че Ник Райнер е обвинен в убийството на родителите си, все още малко се знае за обстоятелствата, довели до предполагаемото деяние. Според източник, запознат със случая, Ник Райнер е бил забелязан да се кара с баща си по време на празнично парти в събота вечерта (13 декември) в дома на Конан О’Брайън в Лос Анджелис.

Още: Тръмп намекна, че смъртта на опозиционера му Роб Райнeр е свързана с възгледите му

Майка му, Мишел Сингър Райнер, също е присъствала на събитието, посочи източникът. На 17 декември Ник Райнер се е явил за кратко в съда, където е било насрочено изслушването му по обвинението за 7 януари, съобщава БГНЕС.

САЩ убийство Роб Райнер
