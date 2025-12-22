Взели мебелите и пералнята: Обрана вила във Видинско

Видинчанин сигнализирал на 19 декември в РУ-Белоградчик за извършена кражба от наследствената му къща в с. Гара Орешец.

Мъжът не е посещавал имота от м. септември, а на 17 декември установил взломена входната врата на къщата. Оттам липсвали креват, холна маса, тоалетка и пералня. По случая е образувано досъдебно производство, работата на разследващите продължава.

