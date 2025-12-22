Всички търсят заместник на Салах, а той вече е в Ливърпул

След скандала между Мохамед Салах и Арне Слот, който разтърси Ливърпул, все по-усилено се говори, че трябва да се намери заместник на египетската суперзвезда. Но темата за това кой ще смени Салах по дясното крило на „червените“, не беше отворена тогава. Тя е актуална от доста време, тъй като към 33-годишният футболист отдавна има голям интерес от клубове в Саудитска Арабия.

За Ливърпул ще е трудно да заместят Мохамед Салах

Откакто се говори за заместник на Мохамед Салах, в списъка с имена се появяват все повече футболисти. Споменават се както други играчи от Висшата лига, така и звезди от останалите топ първенства. От клуба все още не са потвърдили официално за интерес към потенциален наследник на Салах, но едно е ясно – на мърсисайдци няма да им е никак лесно да заменят звездата си. Както вече видяхме, липсата на Трент Александър-Арнолд още се усеща, въпреки многомилионните покупки през лятото.

Още: Ливърпул вади 75 милиона евро, за да има една от най-големите звезди във Висшата лига

Джереми Фримпонг може да е заместник на Салах, не на Трент

Но какво, ако заместникът на Салах вече е в Ливърпул? Става въпрос за човекът, който трябваше да замени Трент на позицията десен защитник – Джереми Фримпонг. Въпреки че стилът му се различава коренно от този на англичанина, той беше купен точно, за да влезе в неговите обувки. Но на този етап от сезона не сме видели нищо подобно. На десния бек за Ливърпул най-често играе Конър Брадли, който сякаш затвърди титулярната си позиция.

Фримпонг прави дясната зона най-опасна за Ливърпул

В последния мач на Ливърпул – победа с 2:1 срещу Тотнъм, Джереми Фримпонг замени контузилия се Александър Исак и заигра по дясното крило. На фланга той впечатли със скорост, директна игра и добри центрирания. Именно след негово подаване дойде гола на Хюго Екетике за 2:0. В 30-те минути, които Фримпонг изкара на терена, той направи дясното крило най-опасната атакуваща зона за Ливърпул и допринесе за победата на „червените“.

Още: Новата звезда на Ливърпул, която може да замени Мо Салах на трона на "Анфийлд"

Дясното крило не е чуждо на Фримпонг

Джереми Фримпонг и преди е играл на крилото. В бившия му клуб – Байер Леверкузен, той заемаше позицията десен халф-бек, но малкото му ангажименти в защита му позволяваха да се изявява в нападение. В някои мачове той дори играеше като чисто крило. Това се е случвало и за националния отбор на Нидерландия. Най-добрият пример е на Европейското първенство през 2024 г. Тогава той влизаше като резерва именно по дясното крило и изостряше значително атаката на „лалетата“. Статистиката му е показателна – в 190 мача за Байер Леверкузен във всички турнири, Фримпонг е отбелязал 30 гола и е дал 44 асистенции.

Още: „Салах ни се извини, но не мисля, че ще е последният“