Войната в Украйна:

Всички търсят заместник на Салах, а той вече е в Ливърпул

22 декември 2025, 10:46 часа 177 прочитания 0 коментара
Всички търсят заместник на Салах, а той вече е в Ливърпул

След скандала между Мохамед Салах и Арне Слот, който разтърси Ливърпул, все по-усилено се говори, че трябва да се намери заместник на египетската суперзвезда. Но темата за това кой ще смени Салах по дясното крило на „червените“, не беше отворена тогава. Тя е актуална от доста време, тъй като към 33-годишният футболист отдавна има голям интерес от клубове в Саудитска Арабия.

За Ливърпул ще е трудно да заместят Мохамед Салах

Откакто се говори за заместник на Мохамед Салах, в списъка с имена се появяват все повече футболисти. Споменават се както други играчи от Висшата лига, така и звезди от останалите топ първенства. От клуба все още не са потвърдили официално за интерес към потенциален наследник на Салах, но едно е ясно – на мърсисайдци няма да им е никак лесно да заменят звездата си. Както вече видяхме, липсата на Трент Александър-Арнолд още се усеща, въпреки многомилионните покупки през лятото.

Още: Ливърпул вади 75 милиона евро, за да има една от най-големите звезди във Висшата лига

Джереми Фримпонг

Джереми Фримпонг може да е заместник на Салах, не на Трент

Но какво, ако заместникът на Салах вече е в Ливърпул? Става въпрос за човекът, който трябваше да замени Трент на позицията десен защитник – Джереми Фримпонг. Въпреки че стилът му се различава коренно от този на англичанина, той беше купен точно, за да влезе в неговите обувки. Но на този етап от сезона не сме видели нищо подобно. На десния бек за Ливърпул най-често играе Конър Брадли, който сякаш затвърди титулярната си позиция.

Фримпонг прави дясната зона най-опасна за Ливърпул

В последния мач на Ливърпул – победа с 2:1 срещу Тотнъм, Джереми Фримпонг замени контузилия се Александър Исак и заигра по дясното крило. На фланга той впечатли със скорост, директна игра и добри центрирания. Именно след негово подаване дойде гола на Хюго Екетике за 2:0. В 30-те минути, които Фримпонг изкара на терена, той направи дясното крило най-опасната атакуваща зона за Ливърпул и допринесе за победата на „червените“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Новата звезда на Ливърпул, която може да замени Мо Салах на трона на "Анфийлд"

Джереми Фримпонг

Дясното крило не е чуждо на Фримпонг

Джереми Фримпонг и преди е играл на крилото. В бившия му клуб – Байер Леверкузен, той заемаше позицията десен халф-бек, но малкото му ангажименти в защита му позволяваха да се изявява в нападение. В някои мачове той дори играеше като чисто крило. Това се е случвало и за националния отбор на Нидерландия. Най-добрият пример е на Европейското първенство през 2024 г. Тогава той влизаше като резерва именно по дясното крило и изостряше значително атаката на „лалетата“. Статистиката му е показателна – в 190 мача за Байер Леверкузен във всички турнири, Фримпонг е отбелязал 30 гола и е дал 44 асистенции.

Още: „Салах ни се извини, но не мисля, че ще е последният“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Ливърпул Мохамед Салах Джереми Фримпонг
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес