Зелен билет и днес в София заради мръсен въздух

22 декември 2025, 10:31 часа 251 прочитания 0 коментара
И тази сутрин София е в жълтия сектор по замърсяване на въздуха, показва справка на БГНЕС в сайта за качеството на въздуха IQAir.

Най-мръсен въздух, квалифициран като нездравословен, отчита станцията в квартал Зона Б-19. Концентрацията на фини прахови частици в момента е 11,1 пъти по-висока от годишната препоръчителна стойност на Световната здравна организация за PM2,5.

Така в първия ден от най-празничната седмица в година в столицата продължава да работи Зелен билет за градския транспорт като мярка срещу замърсяването. 

Зеленият билет бе въведен за изминалия уикенд и остава в сила и днес. Паркирането в буферните паркинги на метрото е безплатно за всички жители и гости на столицата.

Спасиана Кирилова
