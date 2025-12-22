Как да излезете от дупка и да отхвърлите мита за дъното

Когато сте се провалили и сте си изкопали много дълбока дупка, ще ви се струва, че всичко е свършено. Изпълзяването навън още веднъж ще ви се стори изтощително, безкрайно, обезсърчително и безнадеждно.

Не знам кой го е казал, но е вярно, че човек се учи повече от неуспехите си, отколкото от успехите си. Съществена част от съзряването и способността да се развиваш в кариерата, психичното си здраве и цялостния си мироглед е да се научиш да виждаш всичките си усилия като осъществими. Особено неуспехите си.

Провалът не е крайна точка. Провалът е осъществим, той е урок и е един от най-добрите начини за растеж. В действителност, провалът показва, че сте точно там, където трябва да бъдете.

Способността ни да се възползваме от неуспехите си е може би най-важният аспект от израстването. Въпреки че може да отнеме време, за да се справим с емоционалния си багаж, ученето от неуспеха може да стане втора природа. Можете да се учите от неуспехите си или просто да се примирите с това и да заключите, че сте лоши в нещата. Пропускате на какво може да ви научи неуспехът, когато не правите тези неща.

1. Спрете да се възприемате като неудачник

Може да си паднал, да си се провалил, да си се провалил или да си се върнал към предишната си грешка. Това не означава, че си: паднал, неудачник , идиот или зависим (за пореден път). Преодолей себе си.

Изследване от Journal of Happiness Studies установи, че самосъстраданието увеличава способността на човек да се адаптира към провалите, като му помага да отдели своята идентичност от грешките си. Когато практикувате доброта към себе си след провал, е по-вероятно да виждате неуспехите като временни събития, а не като постоянни недостатъци на характера.

2. Поемайте пресметнати рискове

Давайте, отделете време да се поучите от неуспехите си . Но след това се върнете и продължете напред. Проучване върху предприемаческата устойчивост установи, че емоционалната устойчивост позволява на хората да гледат на неуспехите като на поучителен опит и да упорстват въпреки предизвикателствата. Тази способност за възстановяване прави хората по-склонни да опитат отново, вместо да останат заседнали в страх.

3. Освободете се от миналите неуспехи

Разбира се, ти си го оплел и си объркал нещата. Така е и с всички около теб. Бъди снизходителен към себе си. Изследванията за самосъстрадание показват, че доброто отношение към себе си след грешки намалява преживяванията и самокритиката. Хората, които практикуват самосъстрадание, признават негативните чувства, но не се обсебват от размисли за това, което се е объркало.

4. Осъзнайте силните си страни

Може да сте се провалили, но вие сте много, много по-големи от един провал или поредица от провали. Фокусирането върху способностите, които притежавате, води до повишена устойчивост и по-добро цялостно благополучие, установиха изследвания, базирани на силните страни . Хората, които идентифицират и използват личните си силни страни, изпитват по-силно чувство за смисъл и цел, дори когато се справят с трудности.

5. Намерете възможности в неуспехите

Това може да се превърне в част от ново чувство за смисъл, сила или по-добри идеи. Но ако се зациклите, виждайки себе си като неудачник, ще пропуснете растежа и всякакви идеи. И ако не сте готови за идеите, те просто ще си продължат весело, за да намерят някой друг, който е престанал да се чувства зле.

Проучванията показват , че хората, които напълно изследват мислите и чувствата си след несгоди, са по-склонни да намерят нов смисъл в трудни преживявания. Техните проучвания показват, че когнитивното изследване след неуспехи увеличава вероятността за откриване на лична сила и нови възможности.

6. Извличайте поуки от провала

Всеки провал е като поредния курс в личния ви MBA. Неуспехът няма да е толкова гаден, когато научите нещо от него. Разкриването на причините за неуспехите увеличава проучването на информация за това какво би могло да се направи по различен начин в бъдеще, заключава изследване . Този процес на разбиране защо нещо не е проработило помага на хората да вземат по-добри решения занапред.

7. Практикувайте смирение

Кажете „Съжалявам“ на себе си, на семейството си, на екипа си и на колегите си . След това продължете напред. Да бъдете смирени и да признаете, че сте се провалили, е първата стъпка към възстановяването на самоуважението ви .

Проучванията показват , че хората с по-голяма скромност предлагат по-качествени извинения, защото заемат неотбранителна позиция, която насърчава уважението към другите. Искрените извинения възстановяват самоуважението и достойнството, като признават грешките и демонстрират смелостта да признаят грешките си.

8. Отхвърлете мита за дъното

жена, която се възстановява от всичко, защото не вярва на най-дългоочакваната лъжафизкес / Shutterstock

В средите на хората, занимаващи се с възстановяване, съществува идея, която няма никакви доказателства в подкрепа на изследвания, но изглежда истинска: За да се възстановиш, трябва да стигнеш дъното . Лъжи. Тази седмица ще стигнеш дъното. Следващата седмица - малко по-ниско. Следващия месец - още по-ниско. Кое е истинското „дъно“

Истината е, че където и да сте днес, това може да е вашето „дъно“. Не е нужно да падате по-ниско. Можете да се учите, да се променяте, да започвате, да започвате или да стигнете до него днес . Не е нужно да се сривате по най-лошия, най-опустошителния, най-променящия живота начин, за да се случи промяната. Ако наистина искате да бъдете катастрофа, действайте, но само ще си причините ненужна болка и страдание.