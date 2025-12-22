Прости навици, които ще ви направят естествено устойчиви хора

В днешно време чуваме много за устойчивост и имаме нужда от нея повече от всякога. За съжаление обаче, голяма част от дадените съвети не винаги са полезни. Често те са дори прекалено трудни или непрактични.

Например, знаете, че трябва да спортувате, но това няма да ви е от полза, ако нямате енергия. И как, по дяволите, „чувствате емоциите си“, когато сте ги потиснали, само за да преживеете деня? Съвети като този само допринасят за стреса и могат да ви накарат да се почувствате по-зле.

За да изградите емоционална устойчивост, започнете, като си създадете навик да практикувате някои прости умения, на които природно устойчивите хора се осланят, за да преминат по-лесно през трудни моменти. Вместо да мислите за силата и устойчивостта като за големи задачи, може би е по-полезно да мислите за тях като за черти, които можете да засилите в себе си с течение на времето.

Чудесно начало е с няколко малки действия, които ви дават незабавно удовлетворение. С редовна практика те ще се превърнат в малки навици, които ще подобрят силата и устойчивостта ви, когато времената станат трудни. Тези малки действия може да изглеждат незначителни, но могат да доведат до голяма разлика.

1. Те ​​се наслаждават на момента

Най-хубавите неща в живота често се намират в малките моменти на удоволствие и връзка. Първата ви чаша кафе, детска прегръдка или възхищение от цъфтящо цвете. Всички ние имаме тези моменти, дори и сред най-трудните обстоятелства.

Обръщането на внимание на малките, приятни моменти, които се случват през деня, и запомнянето им с малко допълнително внимание ще ви помогне много да се поддържате в позитивно състояние на ума. Това насърчава положителните емоции и прекъсва негативните размисли .

2. Те избират да виждат доброто

Всички емоции са адаптивни, което означава, че дори това, което смятаме за „негативна“ емоция, има положителна роля в живота ни. Но емоциите, които смятаме за „положителни“, притежават специална сила. Проучване от 2022 г. предполага , че се смята, че положителните емоции са се развили като начин да ни помогнат да разширим мирогледа си отвъд непосредствените кризи и да ни помогнат да поддържаме подкрепящи социални връзки.

За щастие, не е нужно да чакате положителните емоции да дойдат естествено. Можете да предизвикате положителни емоции, като гледате нещо сладко или забавно (което може би е причината видеата с котки да са толкова популярни), като насочите вниманието си към нещо или някого, когото обичате (като дърво, произведение на изкуството, човек или домашен любимец) или като се движите по приятен начин (като например да танцувате на весела песен).

3. Те поемат дълбоко въздух

Този вечен съвет е вкоренен в науката, защото дишането ни е най-бързият начин да отпуснем нервната си система. Бавното и дълбоко дишане също така гарантира, че кислородът достига до мозъка и мускулите ни.

Изследванията показват , че когато се практикуват с течение на времето, дълбоките вдишвания подобряват когнитивната и психологическата гъвкавост . Дори едно дълбоко вдишване може да бъде освежаващо и да ви даде паузата, от която се нуждаете, за да правите по-добри избори.

4. Те правят нещо дребно

Може да не виждате връзка между оправянето на леглото и постигането на дългосрочните си житейски цели, но предприемането на всяко малко действие дава енергия и ви показва, че сте способни да свършите нещата.

Освен това, малките действия могат да дадат тласък на верижна реакция от още действия. Идеята е, че макар начинът, по който мислим, да може да повлияе на начина, по който се чувстваме и действаме, обратното също е вярно. В действителност тези цикли са резултат от сложното взаимодействие между мисли, емоции, целенасочено поведение или действия и въображение.

Можем да променим настроенията и мислите си косвено, като предприемем действия. Когато се чувствате немотивирани, изберете всяко малко, дори микро действие, дори такова, което е напълно несвързано с целите ви. След това се отдръпнете и признайте работата си.

5. Те играят малко

Може да ви се струва самодоволно, когато имате твърде много работа, но кратката почивка за игра може да натовари мозъка ви по различни начини, което може да ви помогне да спрете да се тревожите и вместо това да получите по-добър достъп до креативността и способностите си за решаване на проблеми.

Приложение, игра с думи, пъзел или нещо за творчество ще свършат работа, както и хвърляне на топка във въздуха или стрелба с кош. Всичко, което ви е забавно за около 15 минути, ще ви даде необходимия тласък.

6. Те противодействат на негативните мисли

Често сме потискани от собствените си негативни мисли , а когато времената са трудни, тези негативни мисли добавят ненужна тежест към нашето бреме. Опитайте се да противодействате на негативния вътрешен диалог, който осъзнавате, с изявление за самосъстрадание.

Понякога хората погрешно вярват, че самосъстраданието е извинение или че грубият вътрешен диалог е мотивиращ. Но изследванията потвърждават ползите от добротата пред критиката. Прости изказвания към себе си като „правиш всичко възможно“, „това е трудно“ или „всеки прави грешки“ могат да повдигнат настроението ви и да ви дадат енергия да продължите напред.

7. Те дават почивка на мозъка си

жена, която е естествено издръжлива, докато си взема почивка за мозъкаСнимка на земята / Shutterstock

Почивката от мисленето е дълбоко възстановяваща. Един лесен начин да направите това е да преместите фокуса си върху сетивата, като обърнете внимание на това, което виждате, чувате, помирисвате, вкусвате и докосвате, препоръчва едно проучване .

Правенето на телесна проверка е друг начин да дадете почивка на мозъка си. Направете това, като сканирате тялото си и се запитате какво изпитвате вътре в себе си. Това могат да бъдат физически нужди като жажда, глад или изтощение. Може да са и емоционални прояви като пеперуди или стягане в стомаха.