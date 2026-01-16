Научете най-щастливия ден от седмицата, 19 - 25 януари 2026 г.

Най-щастливият ден от седмицата за всяка зодия от 19 до 25 януари 2026 г. носи внезапна промяна в енергията. Сезонът на Водолея започва в понеделник, 19 януари, носейки нова вълна от енергия и късмет в живота ви.

Въпреки че сезонът на Козирог беше необходим, той също така се усещаше тежък. Това беше период на подготовка, инвестиции и работа в подготовка за стъпките, които ще направите към мечтите си през сезона на Водолея. Докато Козирогът е земна енергия, Водолей представлява въздух, който естествено носи движение, нови начала и чувство за свобода.

Тази година сезонът на Водолея е особено интензивен, тъй като тази седмица носи и пристигането на Меркурий и Марс в този въздушен знак. Към петък, 23 януари, пет планети са във Водолей, създавайки щастлив стелиум. Венера, Слънце, Меркурий, Марс и Плутон са във Водолей, носейки изобилие и сбъдване на вашите мечти . Вселената ви води към вашата съдба и през следващата седмица най-накрая ще я усетите.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: петък, 23 януари

Овен, отворете се за вълнуващи нови връзки. Марс навлиза във Водолей в петък, 23 януари, подчертавайки сътрудничеството и социализацията. Това е време да се запознаете с нови хора , да започнете да работите заедно и да сбъднете желанията си.

Енергията на Водолея носи по-дълбока цел на връзките в живота ви и ви кара да искате да окажете влияние върху света около вас. С тази енергия можете да получите помощта, от която се нуждаете, най-накрая да се влюбите и да осъзнаете, че вече създавате наследството, за което сте мечтали.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: вторник, 20 януари

Бъдете отворени за нови пътища, Телец. Във вторник, 20 януари, Меркурий преминава във Водолей, създавайки силно време в кариерата или образователните ви начинания. Меркурий представлява комуникацията, докато Водолей ви помага да разберете какъв път е предназначен за вас. Заедно този транзит носи възможност да кандидатствате за работа или колежи, както и да се възползвате от предложения, които започват да постъпват.

През следващите няколко седмици тази област от живота ви трябва да бъде вашият фокус. Не отлагайте нищо за утре, което можете да започнете днес. Накарайте се да преодолеете всички страхове, свързани с промяната , тъй като тази енергия е изцяло за това най-накрая да стъпите на пътя, предопределен за вас.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: събота, 24 януари

Няма бързане, Близнаци. От 2023 г. работите със Сатурн в Риби. Нептун също е в този воден знак от 2011 г., което прави този период на огромен растеж и усилия. Докато Нептун и Сатурн се готвят да излязат от Риби само след няколко седмици, ви се дава последен шанс да превърнете професионалните си мечти в реалност.

Планетите винаги са най-силни в началото и края на своите транзити, така че се възползвайте максимално от тези последни няколко седмици на Нептун и Сатурн в Риби. Доверете се на себе си, че интуитивно знаете какво да правите, за да постигнете желания успех.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: понеделник, 19 януари

Промяната не е задължително да е трудна, Раци. В понеделник, 19 януари, започва сезонът на Водолея. Водолей е въздушен знак, който представлява иновативни идеи, нетрадиционни пътища и способността да следвате това, което ви се струва най-автентично . Той ви вдъхновява да следвате истината си и да знаете, че заслужавате най-доброто от всичко.

Може би сте уморени от промяната в този момент, но това е само заради всичко, през което сте преминали през последните няколко години. Докато в миналото промяната е включвала сурови реалности и трудни решения, тази фаза на трансформация е вдъхновяваща. Тя няма да ви изтощи по начина, по който сте се чувствали преди. По-скоро ви помага внимателно да промените посоката си. Не позволявайте на случилото се в миналото да ви попречи да прегърнете възможностите на бъдещето си.

