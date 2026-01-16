Тръмп плаши с мита страните, които са срещу амбициите му да анексира Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи мита на държави, които не са съгласни с амбициите му да анексира Гренландия, съобщи Би Би Си. Тръмп не каза кои държави биха могли да бъдат засегнати от нови тарифи, нито на какъв орган ще се позова, за да използва тарифи в преследване на целта си. Наред с Дания и самата Гренландия, много други държави се противопоставят на амбициите му, а много хора в САЩ изразиха скептицизъм относно евентуално придобиване на острова.

Тръмп заяви, че Гренландия е жизненоважна за сигурността на САЩ и ще я получи „по лесния начин или по трудния начин“ – намек за идеи за закупуване на острова или завземането му със сила. „Може да наложа мита на държавите, ако не се съгласят с Гренландия, защото се нуждаем от Гренландия за националната сигурност“, каза Тръмп на срещата в Белия дом относно здравеопазването в селските райони.

Гренландия е слабо населена, но богата на ресурси, а местоположението ѝ между Северна Америка и Арктика я прави подходяща за системи за ранно предупреждение в случай на ракетни атаки и за наблюдение на кораби в региона. САЩ вече имат над 100 военни, постоянно разположени в базата си Питуфик – съоръжение, което се управлява от САЩ от Втората световна война насам.

Съгласно съществуващите споразумения с Дания, САЩ имат правомощието да доведат толкова войски, колкото пожелаят, в Гренландия. Но Тръмп заяви, че САЩ трябва да го „владеят“, за да го защитят правилно срещу евентуални руски или китайски атаки. Дания предупреди, че военни действия биха означавали края на НАТО. Алиансът работи на принципа, че съюзниците трябва да си помагат взаимно в случай на нападение отвън и никога не се е сблъсквал с опция, при която един член би използвал сила срещу друг.

Европейските съюзници се обединиха в подкрепа на Дания. Те също така заявиха, че Арктическият регион е също толкова важен за тях и че неговата сигурност трябва да бъде съвместна отговорност на НАТО, с участието на САЩ. За тази цел няколко държави, сред които Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Финландия, Холандия и Обединеното кралство, изпратиха ограничен брой войски в Гренландия в така наречената разузнавателна мисия. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че скоро ще бъдат изпратени сухопътни, въздушни и морски средства.

