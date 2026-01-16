Най-важните новини за деня: 16 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 януари 2026 г.

"НИЕ ПЪРВИ НАДИГНАХМЕ ГЛАС ОТ ПЛОЩАДИТЕ ЗА ЯВЛЕНИЕТО, КОЕТО СЕ ЗАДАВА": АПС ВЪРНА ВЕДНАГА ТРЕТИЯ МАНДАТ НА РАДЕВ

Третият проучвателен мандат за съставяне на правителство в 51-ото Народно събрание се провали, след като от парламентарната група на "Алиансът за права и свободи" получиха и веднага го върнаха като неизпълнен. "Неслучайно избрах да връча третия мандат на вашата група. АПС бе подложен на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Много от вашите членове са подлагани на натиск и до днес. Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство, и срещу всеки опит на користни политици да насаждат етническо напрежение, за което няма никаква почва у нас и което обслужва техните тяснопартийни интереси", обяви президентът Румен Радев по време на връчването на папката в петък.

"КАНИБАЛСКА КОАЛИЦИЯ" ИЛИ 100% "АНТИ ПЕЕВСКИ" ПРАВИ РАДЕВ С ТРЕТИЯ МАНДАТ?

Политологът проф. Румяна Коларова и социолозите Андрей Райчев и Елена Дариева анализираха в студиото на bTV какво ще стане с третия мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-ото Народно събрание и ще влезе ли президентът Румен Радев в предсрочните парламентарни избори. Още: Скача ли Радев на нож на предсрочните избори: Анализ на социолози

НАГЪЛ НОМЕР С ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ ЕВРОТО И СЛЕДВАЩ КАПАН ЗАРАДИ ЗАКОН НА ПЕЕВСКИ: ДЯНКОВ НАБЪРЗО ОБЯСНИ

Нашите политици винаги в последния момент правят промените и като се правят така, се изпускат неща. Да, сега се глобяват недобросъвестните търговци за вдигане на цени, обаче по закон те не са длъжни да ги върнат на старото ниво. И затова сега готвеният закон за надценките на храните (двигател е Делян Пеевски) спокойно може да не работи - търговците ще казват, че повишението на цената на дадена стока не е надценка. Това заяви пред БНТ бившият финансов министър Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет.

НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ: АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ ЩЕ СЕ ЗАКРИВА ПО ПРАВИЛАТА НА ГЕРБ

Правната комисия на Народното събрание разгледа три законопроекта за закриване на Комисията по противодействие на корупцията (КПК), внесени от "ДПС-Ново начало", "Продължаваме промяната – Демократична България" и ГЕРБ. След дебат на първо четене беше приет единствено проектът на партията на Бойко Борисов. Припомняме, че комисията по противодействие на корупцията беше създадена през 2023 г. и оттогава се ръководи от изпълняващ длъжността председател Антон Славчев, без да бъде избрано титулярно ръководство. Дебатът за бъдещето ѝ остава открит преди разглеждането на законопроекта в пленарната зала.

ВЛАСТТА СЕ ОТКАЗА ДА ДАВА 100 МИЛИОНА ЕВРО ЗА "ЗЛАТНА" ЛИВАДА ЗА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

АЕЦ "Козлодуй" няма да довърши сделката за покупка на частен имот, за който е била договорена цена около 1000 пъти по-висока от пазарната. Това стана ясно от изявление на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков по време на среща с партийния актив на ГЕРБ във Велико Търново, направено след реплика на Бойко Борисов, че "няма да позволя това никога да стане".

ИЗВЪН ЗАКОНА: БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА НЕ ПЛАЩА ПРАВА ЗА ФИЛМИТЕ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА

На заседание на Комисията по културата и медиите на 15 януари основна точка бе разглеждането със заинтересованите организации на установени дефицити в действащата система за колективно управление на права, произтичащи от липсата на утвърдена тарифа за препредаване на аудиовизуални произведения, включени в телевизионните програми. Този проблем е належащ от много време, а в последните месеци "Филмаутор" - организацията за колективно управление на авторски права и сродни права върху аудиовизуални произведения, нееднократно алармира, че Министерството на културата не предприема никакви мерки в решаването на проблема, а предишните две заседания по темата не са се състояли.

БАЛКАНСКИ МЕДИИ ЗА БЪЛГАРИЯ: ФОКУСЪТ НА АНКАРА Е СЛУЖЕБНИЯТ ПРЕМИЕР, В БУКУРЕЩ МИСЛЯТ ЗА ЕВРОТО, А В СКОПИЕ БРОЯТ

След завъртането на конституционната рулетка с проучвателните мандати за нов опит за съставяне на правителство в рамките на 51-ия парламент стана ясно, че България отива към предсрочни парламентарни избори. Докато в България вече се обсъжда кога ще са те и да се коментират възможните дати през март и април, немалко медии на Балканите се вълнуват от случващото се в България в последните дни, като във всяка новина има различен фокус. Едни се вълунавт от политическата криза и броя на изборите ни, други от факта, че тъкмо сме влезли в еврозоната, а трети вече мислят кой ще ни е служебен премиер.

ЧАВДАР СТЕФАНОВ ЗА ПУТИН И ТРЪМП: СТАРЦИТЕ СЕ НАДЦАКВАТ (ВИДЕО)

Двамата старци Путин и Тръмп се надцакват. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Чавдар Стефанов, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Москва. Той отговори на въпроса в задънена улица ли са преговорите за мир в Украйна: “Надцакват се двамата старци по такъв начин, че наистина се губи нишката. Колко пъти за миналата година Тръмп твърдеше: “Да, сега натискаме това, натискаме онова, сега санкции.“ Всъщност Тръмп върши една много хитра своя политика, която е политика на много неща отведнъж. Това е за всичките тия ситуации и във Венецуела, и в Дания с Гренландия, и аспирациите към Канада също.

ПУТИН НАСТОЯВА, ЧЕ ЩЕ ПОБЕДИ УКРАЙНА ВЪВ ВОЙНА НА ИЗТОЩЕНИЕ – ВАЖНИ ЧИСЛА ГО ОПРОВЕРГАВАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Никой – нито Киев, нито съюзниците му, е готов за това. Надяваме се рано или късно да се осъзнаят. Докато това стане, Русия ще продължи да преследва целите си". Думите са на руския диктатор Владимир Путин – и с тях той отново потвърди, че не иска нищо по-малко от капитулация на Украйна. Освен това, публично той продължава да вярва, че Украйна и съюзниците ѝ няма да спечелят война на изтощение. И продължава с писналата на всеки човек с една здрава мозъчна клетка реторика – не той е подпалил войната, а НАТО, защото се разширявало на изток, а обещало да не го прави (писмено такова споразумение няма и никога не е имало) – ОЩЕ: Путин обеща да каже нещо грандиозно, но както винаги се получи само "бла-бла-бла" (СНИМКИ)

НЕ ЗА ВЕНЕЦУЕЛА И ГРЕНЛАНДИЯ, БИТКАТА ВЕЧЕ Е ЗА ТРИЛИОНИ ДОЛАРИ

В днешния хаотичен свят можем да обобщим промените в световната икономика и геополитика с едно-единствено число: трилиони, пише South China Morning Post. 2024 година ще бъде запомнена за първи път в човешката история, когато лихвените плащания по дълга на правителството на САЩ надхвърлиха един трилион щатски долара, според Федералния резерв.

"РЕЖИМЪТ ПАДА, ИМАМЕ ПЛАН ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДНИ": СИНЪТ НА ПОСЛЕДНИЯ ШАХ ОБЕЩА НА ИРАНЦИТЕ СВОБОДА (ВИДЕО)

Иранският режим ще падне - това е само "въпрос на време", и ще последва "прераждане на една от най-забележителните цивилизации в историята". С тези силни думи престолонаследникът в изгнание Реза Пахлави - син на последния шах Мохамед Реза Пахлави - отправи закана към властта на аятолах Али Хаменей. Лидерът на опозицията направи пресконференция във Вашингтон на 16 януари, в която основен фокус бяха престъпленията на режима в Техеран, изцапал ръцете си с кръвта на хиляди протестиращи граждани.