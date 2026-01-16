Лайфстайл:

Разкриха кой ще бъде знаменосецът на България за Зимните олимпийски игри 2026

16 януари 2026, 22:40 часа 221 прочитания 0 коментара
Разкриха кой ще бъде знаменосецът на България за Зимните олимпийски игри 2026

Българската фигуристка Александра Фейгин ще бъде знаменосец на страната ни на основната церемония по откриване на Зимните олимпийски игри 2026, която ще се проведе на стадион "Джузепе Меаца" в Милано. За държавата ни ще участват още трима алпийски скиори - водени от Алберт Попов, ски скачачът Владимир Зографски, трима ски бегачи и поне четирима сноубордисти, сред които и последният ни повод за гордост - Александър Кръшняк. Информацията е на колегите от bTV Спорт.

Александра Фейгин ще бъде знаменосец на страната ни на основната церемония

Най-голяма ще е делегацията ни в биатлона - 8 спортисти, като окончателният състав ще се определи след старта в Руполдинг. Именно биатлонистите ще дефилират с българския флаг на една от допълнителните локации, които ще са част от официалното откриване.

Александра Фейгин

Събитието ще се проведе едновременно на четири места - стадион „Джузепе Меаца“, Кортина д'Ампецо, Ливиньо и Предацо. Церемонията ще бъде обогатена от световните звезди петкратната носителка на Грами Марая Кери, носителката на Златен глобус Лаура Паузини и тенора Андреа Бочели.

Темата на церемонията ще бъде „Хармония“. Тя е създадена и продуцирана от студиото на Марко Балич. Ще включва изпълнения на международни артисти, както и елементи, отбелязващи италианската култура и иновации.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Владимир Зографски: Надявам се на Олимпийските игри да зарадваме феновете в България (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
фигурно пързаляне Александра Фейгин Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес