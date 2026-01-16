Разкриха кой ще бъде знаменосецът на България за Зимните олимпийски игри 2026

Българската фигуристка Александра Фейгин ще бъде знаменосец на страната ни на основната церемония по откриване на Зимните олимпийски игри 2026, която ще се проведе на стадион "Джузепе Меаца" в Милано. За държавата ни ще участват още трима алпийски скиори - водени от Алберт Попов, ски скачачът Владимир Зографски, трима ски бегачи и поне четирима сноубордисти, сред които и последният ни повод за гордост - Александър Кръшняк. Информацията е на колегите от bTV Спорт.

Най-голяма ще е делегацията ни в биатлона - 8 спортисти, като окончателният състав ще се определи след старта в Руполдинг. Именно биатлонистите ще дефилират с българския флаг на една от допълнителните локации, които ще са част от официалното откриване.

Събитието ще се проведе едновременно на четири места - стадион „Джузепе Меаца“, Кортина д'Ампецо, Ливиньо и Предацо. Церемонията ще бъде обогатена от световните звезди петкратната носителка на Грами Марая Кери, носителката на Златен глобус Лаура Паузини и тенора Андреа Бочели.

Темата на церемонията ще бъде „Хармония“. Тя е създадена и продуцирана от студиото на Марко Балич. Ще включва изпълнения на международни артисти, както и елементи, отбелязващи италианската култура и иновации.

