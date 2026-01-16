Сензация в българския волейбол! Купата ще има нов носител

Пирин Разлог поднесе сензация в българския волейбол! Отборът на Благовест Катранджиев елиминира спечелия требъл през миналия сезон Левски с 3:2 (25:23, 27:29, 13:25, 25:21, 15:11) гейма от четвъртфиналите за Купата на България. Така турнирът ще има своя нов победител. На полуфинала Пирин чака надделелия от срещата между ЦСКА и Дея спорт. За "сините" пък, които в началото на кампанията взеха Суперкупата, налагайки се над Локомотив Авиа с Матей Казийски в редиците си, загубата може да се опише като сериозен крах.

Тимът на Разлог, който бе без топреализатора си Мариян Наков, започна много вдъхновено първия гейм и поддържаше напрежението. В крайна сметка момчетата на Николай Желязков все пак стигнаха до 23:21. Последните четири точки в частта бяха за отбора от Разлог, който поведе с 1:0. Изключително драматичен бе вторият гейм, в който Пирин отново игра на много голяма висота.

Отборът имаше два геймбола в края, за да поведе с 2:0, но Левски оцеля. Столичани успяваха да изравнят, а след това пропуснаха два пъти. Все пак те съумяха да направят 1:1 след 29:27. "Сините" имаха пълна доминация в третата част, в която позволиха на съперника си да отбележи само 13 точки.

Пирин на Благовест Катранджиев обаче не се предаде и поведе в четвъртия гейм с 20:17. Левски така и не успя да се върне в тази част, като намаляваше разликата, но отстъпи с 21:25. Тимът от Разлог започна много силно и в тайбрека с 2:0, а след това поведе и с 9:6. "Сините" се върнаха в мача благодарение на серия от сервис на Тодор Скримов, но следващите четири точки отново бяха за Пирин. Тимът от Разлог стигна до четири мачбола при 14:10, пропусна първия, но затвори мача с 15:11.

