Радар за икономика: Най-важните новини на 16 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 15 януари 2026 г.

Властта се отказа да дава 100 милиона евро за "златна" ливада за АЕЦ "Козлодуй"

АЕЦ "Козлодуй" няма да довърши сделката за покупка на частен имот, за който е била договорена цена около 1000 пъти по-висока от пазарната. Това стана ясно от изявление на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков по време на среща с партийния актив на ГЕРБ във Велико Търново, направено след реплика на Бойко Борисов, че "няма да позволя това никога да стане".

След еврото: Българският SOFIX е най-бързо растящият борсов индекс в света

Добрата новина -водещият български борсов индекс SOFIX е отбелязал най-голям растеж в света, след като влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 г. Това съобщи днес агенция Блумбърг, която следи развитието на над 90 основни индекса на борсите в повече от 40 държави. Според данните индексът SOFIX е скочил с 18 на сто през двете седмици, откакто България влезе в еврозоната.

Курсът на еврото към долара удари месечно дъно

Иначе новата ни валута - еврото удари месечно дъно спрямо щатския долар, като европейската валута вече е почти на нивото от 1,16 към американската. По този начин еврото достигна най-ниския си курс от началото на декември към долара.

Червена лампа: Расте броят на фалиралите предприятия в България

Тревожната новина - броят на фалиралите предприятия в България нараства с цели 7,4 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит фирми, в това число и обявените в несъстоятелност са 1251.

"Не е въпрос дали, а как": МВФ готви нов заем от 8,1 млрд. долара за Украйна

По света Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви, че очаква в рамките на седмици да поиска от изпълнителния борд на Фонда да одобри нова кредитна програма за Украйна на стойност 8,1 милиарда долара, като подчерта значението на осигуряването на стабилно финансиране за тази страна.

