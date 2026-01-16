Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на Луната на 17 януари 2026 г. Заслужен успех

16 януари 2026, 19:26 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 17 януари 2026 г. Заслужен успех

На 17 януари 2026 г. Луната е намаляваща, 29-и лунен ден. Всякакви усилия, основани на отговорност, търпение и уважение към правилата, ще дадат осезаеми плодове. Това е енергията на заслужения успех, изграден върху солидна основа от вашите минали решения и действия. Този ден е идеален за поддържане на солидна основа, като същевременно прави живота ви по-ефективен и интересен. В личните отношения това може да се прояви като желание да общувате повече с приятели, да създавате нови познанства в неформална обстановка или да обсъждате с партньора си не само светски въпроси, но и по-широки идеи и планове.

Новолуние в Козирог на 18 януари 2026 г. Прогноза за всички зодии

Креативност

В креативността и въпросите на стила, това е време за смели, но обмислени експерименти. Утрешният ден предлага стратегия за разумно обновление. В професионалния си живот си струва да разчитате на доказани методи, но да сте отворени за предложения за рационализация и нови технологии. В комуникацията и личния си живот е добре да съчетаете дълбочина и надеждност с лекота и откритост към нови неща.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата в този ден може да подминете - те не се сбъдват.

Пълнолуние 2026 година 

Евгения Чаушева
