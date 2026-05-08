Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 11-17 май 2026

В най-щастливия ден от седмицата за вашия зодиакален знак, от 11 до 17 май 2026 г., най-накрая ще повярвате, че заслужавате всичко, за което някога сте мечтали. Тази седмица носи ново начало и ви помага да предприемете действия, за да осъществите всичко, което желаете.

Слънцето е в съвпад с Меркурий в Телец в четвъртък, помагайки ви да се съсредоточите върху това, което наистина резонира с душата ви. Това се засилва, когато астероидът Веста се премести в Овен в сряда и отново, когато Хирон и Марс образуват съвпад в събота. Веста в Овен носи мъдрост на душата ви, докато Хирон и Марс ви осигуряват дълбоко изцеление, което ви освобождава от тревога или страх.

Новолунието изгрява в Телец в събота, време да се съсредоточите върху удоволствията и страстите си. С навлизането на Меркурий в Близнаци в неделя, вие сте по-склонни да поемате рискове, за да постигнете мечтите си. Това е началото на нова и изобилно щастлива глава, тъй като най-накрая осъзнавате, че е възможно да получите всичко, което желаете.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: събота, 16 май

Когато Хирон образува съвпад с Марс във вашия зодиакален знак на 16 май, ще видите ясно за първи път от години. Преминавате през интензивен Стелиум във вашия знак, който ви носи уроци и кармични теми.

Но никога не бива да се подценявате, Овни, и когато Хирон се изравни с Марс, най-накрая разбирате на какво сте способни. Това ви помага да избирате мъдро, вместо импулсивно, и да привлечете целия късмет, който заслужавате .

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: събота, 16 май

Имайте надежда за бъдещето, Телец, защото Новолунието изгрява във вашия знак на 16 май. Новолунието носи обновление и възможност за ново начало. Във вашия знак това е дълбоко лично. Тази енергия е свързана с живота, който си представяте, и с това, което вярвате, че е възможно.

Възползвайте се максимално от това, като си поставите ново намерение за себе си и за бъдещето. Докато можете да сте толкова фокусирани върху постигането на успех, опитайте се да забавите темпото и да помислите как се чувствате, когато избирате нещо. Поставете си намерение да се влюбите във всеки аспект от живота си.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: четвъртък, 14 май

Меркурий Казими достига своя връх на 14 май. Това представлява момента, в който управляващата ви планета, Меркурий, пресича сърцето на слънцето, осветявайки истината и започвайки нов цикъл. В Телец всичко е свързано с вашата духовна цел .

Опитайте се да успокоите ума си и да медитирате върху това, което чувствате. Заглушаването на ума ви е ключът към слушането на душата ви, Близнаци. Позволете си да имате вяра в процеса, защото желанията се сбъдват само когато вярвате, че могат.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: сряда, 13 май

Астероидът Веста навлиза в Овен на 13 май, насочвайки вниманието към кариерата ви. Веста управлява вашия вътрешен стремеж и автентичност. В тази област от живота ви тя помага да привлечете правилния вид внимание и похвали.

Тази енергия ви помага да развиете кариерата си по начините, които ви се струват подходящи. През тази фаза сте по-заети, така че бъдете внимателни за баланса между работа и личен живот и границите си. И все пак, позволете си да се насладите на тази нова ера на успех, Рак.

