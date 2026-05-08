Връща ли се военната служба? Новият министър ще пипа Закона за резерва

Прие приемането на поста новият министър на отбраната Димитър Стоянов заяви, че ще предложи Закона за резерва на въоржените сили. Законът по принцип урежда подготовката на гражданите за защита на отечеството и обществените отношения, свързани с ръководството, състава, подготовката, използването, отчета и службата в резерва на въоръжените сили на Република България. Припомняме, че наборната военна служба в България беше отменена през 2008 г. и от тогава участието на гражданите в арамията е на доброволен принцип.

Макар и да не е уточнявал какви ще са точно промените в този закон - Стоянов е казал по време на тържествена церемония в Министерството на отбраната е обявил, че в края на мандата очаква успехи, свързани с окомплектоване на военните формирования с личен състав, нова техника и подходяща инфраструктура.

Приоритетите на новия министър

Той очерта грижата за хората в отбраната, модернизацията на въоръжените сили и подобряване на инфраструктурата като основни задачи в работата си.

Наследството от предишната власт

В словото си Атанас Запрянов акцентира върху положените усилия по време на служебния кабинет за нарастване на военните способности, за справяне с некомплекта и за модернизацията на Българската армия. Той благодари на военното ръководство, на командванията на видовете въоръжени сили, на ръководителите на подчинени структури за съвместната работа и им пожела успех.

„За мен е чест да ви приветствам в Министерството на отбраната и да ви пожелая успешен мандат". С тези думи досегашният министър Атанас Запрянов се обърна към своя наследник на поста и по традиция му връчи икона на Свети Георги.