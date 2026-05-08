Войната в Украйна:

"Гласуваш за Радев-получаваш Пеевски!": Бащата на Сияна е гневен на назначение на новата власт в АПИ

08 май 2026, 14:33 часа 360 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Гласуваш за Радев-получаваш Пеевски!": Бащата на Сияна е гневен на назначение на новата власт в АПИ

Бащата на Сияна Николай Попов е гневен на новата власт и иска уволнения в АПИ, става ясно от негов пост в социалната мрежеа. Повод за това е възстановяването на работа на уволнения след смъртта на дъщеря му шеф на Областното пътно управление - Плевен. Става въпрос за инж. Ивайло Денчев, който според докладите от проверката на вътрешен одит към МРРБ носи пряка отговорност за състоянието на пътя и положената настилка на път I-3, където именно става фаталната катастрофа със Сияна.

Той е категоричен, че иска този тип незабавно да бъде освободен. 

"Не ме интересува нито Пеевски, нито Радев, нито Радевица. Няма да ви позволя да се гаврите с паметта на Сияна", заявява Попов. В противен случай той се заканва, че заедно с други родители на убити деца ще блокира входа на АПИ и няма да допусне ръководството на агенцията до работните им места. 

"Гласуваш за Радев-получаваш Пеевски!"

До този извод е стигнал бащата на Сияна, като по думите му за Денчев и колежката му Иванка Върбенова има твърдения, че са работили след уволненията си от АПИ в същите дружества, на които са възлагали ремонти, а съпругата на Денчев е на трето място в листата на ДПС – Ново начало в 15 МИР Плевен. ОЩЕ: Нови заседания по делото за смъртта на Сияна

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МРРБ АПИ Сияна Николай Попов кабинетът Радев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес