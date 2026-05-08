Певицата Сабрина Карпентър се излекува от дълбока рана (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сабрина Карпентър разкри, че пеенето със Стиви Никс "е излекувало много неща" вътре в нея. Изпълнителката на хита "Espresso и легендата на Флийтуд Мак изненадаха публиката на Мет Гала на 4 май с впечатляващо изпълнение на класиката на групата от 1975 г. "Landslide", последвано от интерпретация на песента от 1977 г. "Don’t Stop".

След грандиозното събитие, Сабрина сподели в Instagram своята благодарност към организаторите на Мет Гала. "Благодаря на Ана Уинтур, списание "Vogue" и Музея на изкуството "Метрополитън", че ме поканиха да участвам и че ми подариха прекрасна нова приятелка - Стиви Никс."

През годините Стиви се е превърнала в приятел и ментор на много млади поп звезди, включително приятелката на Тейлър Суифт, Хари Стайлс, Ванеса Карлтън, трите членки на HAIM и Кейти Пери. Освен това части от нейните песни са били използвани или пресъздадени в песни на Майли Сайръс, Destiny’s Child и Дуа Липа, пише ABC Audio.

Още: Мадона и Сабрина Карпентър създават мост между поколенията с дуетно парче (ВИДЕО)

"Пеенето заедно излекува много неща в мен!", подчерта Сабрина в публикацията си, без да издава за каква емоционална травма намеква.

Тя сподели снимка в социалната мрежа, на която с Никс се държат за ръце и позират пред камерата, както и видео от тяхното дуетно изпълнение.

Най-новият ѝ звездeн дует идва малко след като Сабрина се появи на сцената с Мадона на "Коачела", където двете представиха новата си песен "Bring Your Love" от предстоящия албум на Кралицата на попа "Confessions II".

Освен че осигури музикално изпълнение на живо по време на събитието в понеделник вечерта, Карпентър също така беше част от комитета на домакините на Мет Гала, като работи заедно с Тейана Тейлър, Доджа Кет, Сам Смит и други.

Още: Мистичност и артистичност: Познайте коя звезда се скри на Мет Гала 2026 (СНИМКИ)