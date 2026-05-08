България ще има своето достойно място по целия свят: Новият външен министър зае поста си

08 май 2026, 14:39 часа 927 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на външните работи
Велислава Петрова-Чамова прие поста министър на външните работи от Надежда Нейски по време на официална церемония днес в Министерството на външните работи. Новоназначеният първи дипломат на България отбеляза, че възможността, която българският народ е дал на новия кабинет да управлява с огромно мнозинство е отговорност. В този контекст тя подчерта ключовата роля на дипломатическата служба и необходимостта от стабилност и последователност във външната политика на страната.

"Основната сила на това министерство са хората. Ще разчитам на вашия професионализъм и подкрепа. Вярвам, че България ще има своето достойно място не само в Европа, но и в света", обърна се към ръководния състав на МВнР министър Петрова.

От своя страна Надежда Нейнски поздрави новия външен министър и открои значението на приемствеността и професионализма в българската дипломация. По думите ѝ България днес е уважаван и предвидим партньор в международните отношения, постигнал значими външнополитически успехи като членството в ЕС, НАТО, Шенген и еврозоната.

Яна Баярова Редактор
