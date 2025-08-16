Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 18 - 24 август 2025

Най-щастливият ден от седмицата за всеки зодиакален знак от 18 до 24 август 2025 г. е тук. Луната винаги помага да разкриете съдбата си, като ви насочва към вашата вътрешна истина. Привеждането в съответствие с енергията на Луната ще бъде от решаващо значение в следващите дни, тъй като интуицията ви се засилва и възникват божествени възможности. Обърнете специално внимание на емоциите си, тъй като Луната се съединява с Венера в Рак в сряда, 21 август, помагайки ви да проявите по-голямо богатство и нова любов в живота си.

Тази енергия е свързана с това да усещате и да слушате вътрешното си аз, така че в четвъртък, 21 август, когато Луната и Меркурий се съберат в Лъв, да сте готови да предприемете действия и да кажете „да“ на живота, който е предназначен за вас. Не се опитвайте да заобикаляте емоциите си или да вземате решения единствено защото смятате, че трябва. Вместо това, доверете се на интуицията си и си позволете да действате, когато моментът настъпи.

Важно е да почитате енергията на Луната през цялата седмица, особено след като Новолунието в Дева достигне своя връх в неделя, 24 август, точно след като сезонът на Дева започне в петък, 22 август. Сезонът на Дева е време да се съсредоточите върху планирането, самолечението и осъзнаването, че съвършенството е само илюзия. Съберете енергията си и осъзнайте, че планът е просто намерение, за да можете да бъдете водени още по-далеч от Вселената.

Новолунието в Дева предлага мощно време за проявление, особено след като е първото от двете двойни Новолуния в Дева. Докато първото, на 24 август, ви предлага божествен портал за проявление, второто пристига на 21 септември като Новолуние по време на слънчево затъмнение, носейки драматични промени в живота ви. Запазете място за това, накъдето сте водени, и продължете да се свързвате с интуицията и вътрешната си истина, тъй като Луната винаги помага да разкриете съдбата си.

Овен: четвъртък, 21 август

Направете място за радост, красиви Овни. Животът не е само крайни срокове или задължения. Вместо това, трябва да се върнете към истинското си вътрешно аз и да си спомните какъв е предназначен да бъде животът. В четвъртък, 21 август, Луната и Меркурий ще се обединят в Лъв, което ще повлияе на вашата креативност и радост.

Независимо дали се смятате за творец или не, може би е добре да се замислите какви дейности носят удовлетворение на душата ви. Това може да включва кариерата ви, но може да включва и изкуства, градинарство, готвене или писане. Дайте си малко време просто да се съсредоточите върху това, което ви кара да се чувствате добре, тъй като това ще ви помогне да започнете нова глава, изпълнена с лекота и принадлежност.

Телец: сряда, 20 август

Телец, емоциите ти винаги служат на цел. В сряда, 20 август, Луната и Венера ще се съединят в Рак, воден знак, известен с дълбочината на емоциите си. За теб това представлява пътешествие към разбирането на себе си.

Независимо дали става въпрос за вашите взаимоотношения, житейска цел или изцеление, не можете да направите положителни промени в живота си, докато не създадете пространство, за да разберете емоциите си. Луната и Венера в Рак ви позволяват да се впуснете в истината си и да видите чувствата си като изпълняващи цел, което може да ви помогне да изчистите въздуха и да внесете яснотата, от която се нуждаете, за да продължите напред.

Близнаци: неделя, 24 август

Пригответе се, Близнаци. Първото Новолуние в Дева ще изгрее в неделя, 24 август, влияейки на вашето изцеление, дома и семейния ви живот. Но това е само началото на историята, тъй като на 21 септември второто Новолуние в Дева и слънчево затъмнение ще се случат в същата област от живота ви.

Дева представлява планирането, докато Новолунията носят обещанието за ново начало. Слънчевото затъмнение представлява драматична промяна, подхранвана от душата, което означава, че и вие трябва да се подготвите за драматична промяна в живота си през следващия месец. Опитайте се да използвате Новолунието в Дева тази седмица, за да определите намеренията си за това, което се надявате да се случи; опитайте се обаче да останете гъвкави, тъй като може да откриете, че плановете ви се променят по най-неочакваните и щастливи начини през септември.

Рак: сряда, 20 август

Излъчвайте това, което се надявате да привлечете, Рак. В сряда, 20 август, Луната и Венера ще се обединят във вашия зодиакален знак, предлагайки ви знаменателен момент да привлечете това, което е предназначено за вас. С Луната и Венера във вашия знак, силата ви на привличане ще се засили, което ще ви помогне да привлечете нови бизнес, финансови или романтични възможности в живота си.

През този период ще излъчвате мощна аура и ще бъдете магнетични към другите. Това може да ви помогне не само да овладеете силата на Венера, докато тя се движи през вашия зодиакален знак, но и да засилите престоя на Юпитер в Рак през 2026 г. Това, което правите сега, е важно, но също така е важно какво и кого привличате в живота си.

